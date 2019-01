Podemos desmenteix Rufián i nega haver ofert el cap de Borrell a canvi dels Pressupostos

La direcció de Podemos ha desmentit avui el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que en una entrevista va assegurar que la formació estatge li va proposar la dimissió del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, si els republicans s'aprovaven els Pressupostos Generals de l'Estat.









El diputat i secretari de Comunicació de Podemos, Juanma del Olmo, ha dit que "per cridar l'atenció en política alguns comencen a utilitzar el gènere de ciència ficció".





Aquesta és la resposta de Podemos a les declaracions de Rufián a eldiario.es, que va dir: "No diré qui, però Podemos ens va proposar durant un temps el cap de Borrell a canvi del nostre suport als Pressupostos. Van dir que ells pressionarien perquè Sánchez fes aquest gest".





Alhora, el company de Rufián i portaveu d'ERC a la cambra baixa, Joan Tardà, ha reconegut que no li "consta" que Podem oferís el cap de Borrell, tot i que ha assegurat que es creu l'afirmació que en aquest sentit ha realitzat Rufián.





Rufián ha apuntat que "tant de bo" el problema per donar suport als Pressupostos fos Borrell, tot i que sí que veuria "una bona notícia" que el ministre d'Afers Exteriors deixés de tenir cartera al Govern "perquè és un mentider".





Segons ha apuntat, ERC no té encara decidida la seva postura respecte als comptes públics perquè "hi ha diferents posicionaments" dins de la formació, un debat que considera "sa" i que podria anar des de la presentació d'una esmena a la totalitat fins a permetre la seva tramitació per obrir el debat parlamentari.