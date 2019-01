Membres de l'organització juvenil de l'esquerra independentista Arran han llançat pintura groga aquest dimecres contra la façana de la comissaria de la Policia Nacional a Terrassa (Barcelona) per l'arrest de militants de l'entitat dimarts davant del Tribunal Suprem (TS).





"Assenyalem la comissaria de la Policia a Terrassa en solidaritat amb les vuit detingudes per l'acció de protesta al Tribunal Suprem", ha reivindicat Arran en un apunt al seu compte de Twitter.









La policia ha confirmat que diversos encaputxats han llançat la pintura la matinada d'aquest dimecres.





La Policia Nacional ha posat a disposició judicial aquest dimecres a Madrid als vuit arrestats dimarts davant del TS per desordres públics abans de dur a terme una protesta pel judici que es va a celebrar contra 18 exdirigents independentistes catalans.





En el seu compte de Twitter, Arran va confirmar que els detinguts són militants seus i una portaveu de l'organització juvenil va explicar que la seva intenció era buidar un pot de fum, com així van fer, i després encadenar davant el tribunal com a protesta per l'imminent judici contra líders del procés sobiranista.