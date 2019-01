L'administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, i el director de RTVE Catalunya, Carles González, ha anunciat aquest dimecres la voluntat d'"augmentar significativament" les hores d'emissió en català, principalment a través de desconnexions a La2, i de produir per primera vegada en 20 anys una sèrie en aquesta llengua, 'Bany compartit'.





En roda de premsa, Mateo ha defensat respectar les llengües de cada comunitat i ha dit que ara s'emeten 20,5 hores setmanals en català; aquest any volen arribar a les 50, i "l'ideal" seria arribar a les 80 en dos anys, però el projecte està a l'espera de l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per tenir recursos.





L'administradora única de RTVE ha afirmat que aquest augment progressiu d'hores i producció inclou debats, informatius, un magazine, documentals en català, retransmissions, pel·lícules doblades i una sèrie, i ha mostrat la seva voluntat de treballar amb productores catalanes.





Ha explicat que la majoria de la nova programació en català es vol emetre per La2, que aposta pel rigor informatiu, i que a Catalunya no es veuran tots els continguts de La2: és "un dany col·lateral" però no veuen una altra manera si es vol avançar en aquest projecte d'impulsar les hores en català.





Rosa Maria Mateo ha dit que per aquest projecte han demanat un augment de pressupost que el Govern ha inclòs en el projecte de PGE per 2019, que es troben en fase de tramitació: "Si no s'aproven els PGE, es buscarà una altra manera".





Ha afirmat que vol produir i emetre més en català en harmonia amb el castellà, que "es puguin barrejar com passa a la societat", i espera que la persona que el substitueixi al capdavant de l'ens segueixi aquesta línia.





SÈRIE EN CATALÀ





Carles González ha explicat que s'està en fase de preproducció la sèrie en català 'Bany compartit', una comèdia que es convertirà en la primera sèrie en aquesta llengua produïda per TVE a 20 anys, després de 'Homenots' i 'Happy house'; que estarà protagonitzada per quatre dones, i que vol que s'emeti per La1.





No serà una sèrie amb una doble versió en català i castellà, i es troba en una fase de càsting, amb la previsió que els primers capítols estiguin produïts en uns cinc o sis mesos.





González ha remarcat que amb l'augment d'hores en català, que no anirà en detriment del que produeixen a Sant Cugat (Barcelona) en castellà, es vol "seguir sent visibles en La1 i enfortir la posició a La2", i que es volen enfortir les sinergies de la televisió amb Ràdio 4.





60 ANYS





Aquesta voluntat d'augment de les hores i la producció en català coincideix amb el 60 aniversari del centre de producció de TVE a Catalunya, que es compleix el juliol de 2019, i amb la qual vol visualitzar el llegat de la cadena en aquests anys.





Per a aquesta commemoració, es preveu que l'Orquestra de RTVE ofereixi un concert al Gran Teatre del Liceu i un altre en un espai exterior, es farà una edició de 'Los conciertos de Ràdio 3' a Barcelona, s'emetrà una edició especial de 'Saber i ganar' en català durant una setmana i, amb el format de 'Cachitos', un programa setmanal que repassarà la història de l'ens a Catalunya.