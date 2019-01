Els Mossos d'Esquadra van realitzar 17 operatius antiterroristes que van permetre investigar a 111 persones --30 detingudes i 81 imputadas-- des de 2013 fins 2018.





Són dades tractades aquest dimecres en la primera reunió de 2019 del Gabinet de Coordinació Antiterrorista de la policia catalana, a la qual han assistit el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch; el director general de Mossos, Andreu Joan Martínez, i el comissari en cap del cos, Miquel Esquius, entre d'altres responsables i comandaments.





A la reunió al complex central de Sabadell (Barcelona), han analitzat els últims temes en matèria antiterrorista amb afectació a Catalunya com la detenció d'un home a l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) el 17 de desembre, l'alerta del departament de estat dels Estats Units per un possible atac a la Rambla de Barcelona per Nadal o l'arrest d'un militar francès el 30 de desembre a la capital catalana.





I han confirmat que es manté el nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista a Catalunya --va assolir aquest nivell al gener de 2015 després de l'atemptat contra la seu del setmanari satíric francès 'Charlie Hebdo' a París- i han ressaltat la importància de la col·laboració amb el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (Citco).





També han destacat les jornades de formació en matèria antiterrorista a policies locals impartides pels Mossos i que durant 2018 van arribar a un centenar de sessions.





En acabar aquesta reunió, hi ha hagut la del Gabinet de Coordinació Central i una de treball del Pla Operatiu Específic de Trànsit.