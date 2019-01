El director general de l'Observatori de Serveis Urbans (Osur), Ramiro Aurin, ha alertat que les ocupacions d'habitatges i les connexions als subministraments impròpies i irregulars generen inseguretat i risc d'incendi.





Així, les ocupacions no només comporten problemes de seguretat jurídica per als propietaris, sinó que impliquen problemes de seguretat i risc d'incendi a causa de connexions "injustes i pirata", com a casos que s'han donat les últimes setmanes a Catalunya coincidint amb l'arribada del fred.





"No és per casualitat", sinó que es deu al fet que es connecten aparells massivament per combatre el fred i sense tenir la garantia que les instal·lacions són adequades i segures, el que considera que posa en risc tant als ocupants de l'habitatge com als seus veïns.





Ha insistit que aquest assumpte "no afecta només a la propietat, sinó a la seguretat i la vida de les persones", i ha rebutjat la possibilitat que persones que ocupen habitatges puguin regularitzar contractes amb empreses subministradores malgrat no ser les titulars del pis.





"No es pot legalitzar el fet que algú ocupa la propietat d'una altra persona o d'un banc", ha assenyalat, i ha sostingut que el que ha de fer l'administració és atendre les persones vulnerables i oferir-los un habitatge social a preu assequible - -excloent a les que volen abusar del sistema--.





Ha defensat que els ajuntaments han de garantir pisos socials a un preu raonable per a persones amb dificultats d'accés a l'habitatge, evitant així més generar inseguretat i risc d'incendi, cosa que veu com un motiu de desnonament dels que ocupen.