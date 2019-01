El president de la Generalitat, Quim Torra, ha avisat aquest dimecres que hi haurà una "crisi de Govern" si el seu Executiu i els grups del PDeCAT i ERC al Congrés no actuen amb el mateix criteri respecte a si donar suport o no a la tramitació de els pressupostos generals de l'Estat (PGE).





Durant un col·loqui, ha dit que fins ara "ERC i el PDeCAT han deixat molt clars els seus posicionaments" i l'independentisme es manté unit al rebuig als comptes del president Pedro Sánchez.





Torra ha insistit que l'independentisme només pot acceptar tramitar els pressupostos i aprovar-los de manera definitiva si Sánchez formula una "solució política" per a Catalunya que passi per reconèixer el dret d'autodeterminació dels catalans.





"Quin país amb presos polítics, exiliats i al que no se li ha donat absolutament cap tipus de resposta a l'autodeterminació es podria plantejar votar aquests pressupostos?", Ha continuat Torra, que ha acusat Sánchez de no haver fet cap moviment en relació al conflicte català.





Preguntat per si preveu convocar eleccions anticipades a Catalunya com eventual resposta a la conjuntura política del moment, ho ha descartat: "Jo tinc un mandat i en aquest mandat no hi convocar eleccions. El mandat és fer la república".





Ha admès una falta d'unitat dels partits i entitats independentistes sobre el rumb del procés sobiranista, entre altres coses perquè tenen "diferents ritmes" sobre com avançar cap a la república, però s'ha compromès a treballar per recuperar la sintonia.





CARLES PUIGDEMONT





Ha insistit que manté com un dels seus principals objectius deixar pas a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont perquè torni a ser investit en el càrrec: "El dia més feliç de la meva vida política serà quan rebi al president Puigdemont a la Generalitat i el pugui abraçar ".





També ha defensat haver-se gastat 120.000 euros en viatges a l'estranger que inclouen visites a Puigdemont, i ha acusat l'Estat d'haver-se gastat més de mig milió d'euros només a renovar "el mobiliari de l'ambaixada a Tòquio".





UNITAT A BARCELONA





Torra també ha assegurat que farà "tot el possible" perquè els partits independentistes es presentin units en una única candidatura a les eleccions municipals a Barcelona i en les eleccions europees de maig de 2019.





"Em sembla gairebé un tema d'urgència nacional. Aquesta serà per a mi una tasca prioritària. No renuncio a una candidatura unitària" a l'Ajuntament i a les europees, ha continuat Torra, unes candidatures unitàries que sí rebutgen partits independentistes com ERC i la CUP.





ASCENS VOX





Sobre l'ascens de Vox i el pacte a Andalusia, el president català ha assegurat que com europeu està preocupat per "els brots feixistes" que està havent-hi en diversos punts d'Europa, però ha assegurat que el seu principal problema és un altre.





"El nostre problema és un altre. El nostre problema és com fem efectiva la república. La nostra lluita és per la llibertat de Catalunya", ha conclòs Torra, i ha criticat aquells que agiten la ultradreta com espantall per frenar les aspiracions sobiranistes.





MOSSOS D'ESQUADRA





També ha parlat de la situació dels Mossos d'Esquadra per demanar als ciutadans que no tinguin una "actitud de xoc" contra la policia catalana, que ha defensat que realitza una tasca molt important per a la societat.





No obstant això, ha afegit que el Govern també analitzarà i examinarà qualsevol actuació d'agents que "no s'atenguin a les regles del protocol" i, si es confirma que no han actuat de manera correcta, es prendran les mesures corresponents, ha assegurat.