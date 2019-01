La UGT ha exigit aquest dimecres a l'adreça de metro que inclogui a tota la plantilla en els llistats de persones exposades a l'amiant i que se'ls faci el protocol de vigilància de salut, després que les revisions mèdiques iniciades per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al novembre han detectat que 12 treballadors estan afectats pel contacte amb amiant en el seu lloc de treball.





En un comunicat, el sindicat ha demanat a TMB transparència i celeritat en la retirada de materials amb fibres d'amiant, tant en els trens com en les infraestructures, i ha recordat que els 12 afectats pateixen manifestacions benignes de l'exposició a l'amiant, "que fins fa pocs mesos l'empresa negava".





Dels 12 casos, nou pateixen d'engruiximents locals de la pleura; 2 tenen plaques pleurals no calcificades, i l'últim és un cas de placa pleural calcificada, encara que cap presenta patologia greu ni simptomatologia clínica, i tampoc han requerit tractament mèdic.





TMB va iniciar al novembre una campanya d'exàmens mèdics específics al personal de Metro en contacte amb materials amb contingut d'amiant, i fins al moment uns 600 treballadors dels més de 800 que formen part dels col·lectius més exposats ja han passat una primera fase d' examen voluntari.





PREVEUEN MÉS CASOS





Les revisions mèdiques s'han de seguir duent a terme al llarg de 2019 i TMB considera que tenint en compte que entre el 3% i el 14% de les persones exposades a l'amiant presenten manifestacions pleurals, és previsible que la xifra de casos augmenti al llarg de els propers mesos, quan es vagin completant les revisions mèdiques planificades.





"Fa temps que advertim de la gravetat de la situació i de la necessitat d'establir i ampliar mesures per abordar la situació, més quan es preveu que la xifra de persones afectades augmenti al llarg dels propers mesos, un cop es vagin completant les revisions mèdiques planificades ", ha subratllat.





També han reclamat la retirada de materials amb fibres d'amiant en trens i infraestructures; realitzar mesuraments mediambientals personals d'amiant per a totes les categories professionals; modificar i actualitzar l'avaluació de riscos i planificació preventiva i elaborar procediments per protegir els treballadors de l'exposició, i que la roba de treball de tot el persona de manteniment es renti al centre de treball i no a casa, com succeeix actualment.