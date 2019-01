Reallotgen en set pisos als afectats per l'incendi mortal de Badalona

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha ofert a l'Ajuntament de Badalona (Barcelona) set pisos gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i situats en el mateix municipi per reallotjar les famílies afectades per l'incendi del 5 de gener que va afectar un bloc del barri de Sant Roc i en què van morir tres persones.





En un comunicat, el Govern ha destacat que, en tots els casos, es necessitaran obres de rehabilitació en els pisos que s'oferiran als afectats, que duraran entre cinc i 15 dies segons el cas, abans que es puguin assignar, en uns treballs que aniran a càrrec de la Generalitat.





En aquest sentit, la Conselleria ha recordat que ha estat en contacte permanent amb l'Ajuntament de Badalona per abordar la situació de forma coordinada, i que tots els pisos de què disposa la Generalitat a Badalona es vehiculen a través de la Mesa d'Emergència.