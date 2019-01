La Generalitat vol augmentar l'impost de successions per a recaptar fins 40 milions més

El Govern ha fet arribar un document als comuns en què planteja modificar alguns impostos per aconseguir el suport d'aquest partit als Pressupostos de la Generalitat de 2019.





La Conselleria d'Economia ha plantejat al grup de Jéssica Albiach reduir les bonificacions a l'impost de successions perquè la Generalitat pugui augmentar la recaptació entre 15 i 40 milions d'euros.





La proposta dels comuns, però, reclamava suprimir totes les bonificacions esgrimint que això permetria passar dels 359 milions recaptats el 2019 a 979, un augment de més de 600 milions.





La Conselleria d'Economia replica que la modificació que reclamen els comuns provocaria "uns efectes molt adversos" entre ells un greu problema de regressivitat, ja que les herències més baixes són ara les més bonificades, informa Nació Digital.









El document no contempla altres augments impositius reclamats pels comuns si el Govern vol el seu suport als comptes catalans, com ara la pujada del 2 per cent del tram autonòmic de l'IRPF a les rendes més altes.





Un dels arguments esgrimits per la Generalitat és que aquest impost es liquida a dos anys vista, de manera que un eventual augment de l'IRPF no repercutiria de forma immediata a les arques de l'administració catalana.