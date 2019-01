Vodafone Espanya ha comunicat als representants dels treballadors l'obertura d'un procediment d'acomiadament col·lectiu "per raons econòmiques, productives i organitzatives" que afectarà un màxim de 1.200 empleats, el 23,5% de la plantilla.





L'operadora ha detallat que ha convocat els sindicats per iniciar a finals de gener el període de consultes d'aquest expedient de regulació d'ocupació (ERO), un procés que es prolongarà durant un mes i en el qual l'empresa buscarà un acord amb els representants dels treballadors.





Referent a això, afirma que, "sent sensible a l'impacte d'aquesta mesura, aborda la negociació amb la determinació d'aconseguir amb la representació social" el millor acord possible tant per als empleats com per a l'empresa".





Vodafone Espanya explica que el procediment que avui arrenca persegueix "revertir la negativa evolució del negoci, reforçar la seva sostenibilitat, protegir la capacitat d'inversió i dissenyar una organització més competitiva i millor adaptada al que demanen els clients".





Així, assenyala que en l'actual context de mercat la demanda de serveis segueix creixent de forma exponencial, però en canvi els preus no augmenten, com reflecteix que prop del 50% de les altes brutes estan associades amb ofertes "low i mèdium cost".





La companyia assegura que això l'obliga a tenir una estructura de costos preparada per competir amb èxit en tots els segments, una situació ha portat ja a caigudes dels ingressos i del resultat brut d'explotació (ebitda) en el primer semestre de l'actual exercici.





Així mateix, també afegeix que les actuals expectatives dels clients, que exigeixen una relació àgil, senzilla i immediata, porten a Vodafone a buscar un model organitzatiu més simplificat i que reforci la coordinació i sinergies entre els equips.