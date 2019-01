Un total de 256 persones van morir en 229 accidents de trànsit en el conjunt de la xarxa viària catalana el 2018, fet que suposa un increment del 7% de víctimes mortals respecte a 2017 --que va registrar 240-- i un 8% més de sinistres mortals.





Són dades presentades aquest dijous en una roda de premsa amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch; el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, i el comissari en cap de la Comissaria de Mobilitat de Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero.





Buch ha assegurat que aquest 2019 s'aplicaran mesures i perseguiran els infractors, que ha qualificat de "homicides viaris", amb l'objectiu de reduir la mortalitat amb una major vigilància.





De les 256 víctimes mortals de 2018, 185 van morir en zona interurbana a 159 accidents --un 10% més que el 2017 en els dos casos-- i 71 persones van perdre la vida a 70 sinistres en zona urbana --un 1% menys de morts però un 3% d'accidents més que en 2017--.





A la zona interurbana, han crescut un 30% els morts en accidents amb un únic vehicle implicat, el que indica presència de velocitat excessiva, distracció o alcohol i drogues.





INCREMENT D'ATROPELLAMENTS





A més, hi ha hagut un increment dels atropellaments del 240% --de 5 el 2017 a 17 en 2018-- i un augment de el 54% d'accidents mortals per sortides de via --de 39 a 60--, aquestes últimes també relacionades amb factors com la velocitat excessiva, les distraccions o el consum d'alcohol i drogues.





Les distraccions han estat el principal factor concurrent en els accidents amb víctimes, amb presència en el 23% dels accidents de tot tipus, seguides de la infracció d'una norma de circulació, amb un 22%.





Buch ha insistit que les dades de 2018 els preocupen i que redirigiran el pla de contenció iniciat el 2018, que posaran "tots els efectius de trànsit" a la carretera i ha explicat que aquest 2019 entraran en funcionament quatre nous radars de tram.





Gendrau ha considerat que 2018 va ser "un any dolent" i ha mostrat especial preocupació per l'increment d'atropellaments --tot i ha destacat el descens de mortalitat de ciclistes i motoristes--, així com l'augment de víctimes de més de 74 anys entre 2017 i 2018 --de 7 a 23--.





Molinero ha especificat que una part important dels atropellaments van ser de persones que tenien una avaria en el seu vehicle i que no van usar mesures de protecció com l'armilla.





VIGILÀNCIA I MESURES





El comissari també ha explicat que els Mossos seguiran amb el pla de contenció de l'accidentalitat i que incrementaran la "activitat policial dinàmica".





Faran servir l'helicòpter del SCT --que no volava des de feia un any i mig per un conflicte a la licitación-- per "detectar i sancionar les infraccions de més risc" per a la seguretat de les persones.





També s'incrementaran el nombre de vehicles d'observació camuflats presents a les carreteres catalanes i els vehicles de paisà amb radars mòbils, ha detallat el comissari, que també ha explicat que el 2018 van detectar una "relaxació" en l'ús del cinturó.





Buch ha afegit que impulsaran mesures com noves campanyes de prevenció i millores en la formació, ha demanat a l'Estat una nova Llei de mobilitat i seguretat viària, i també ha explicat que estan a l'espera que la Direcció General de Trànsit (DGT) reguli l'ús de vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics per fer una ordenança genèrica ajustable a cada un dels ajuntaments catalans.





MÉS ACCIDENTS A TARRAGONA





Per províncies, Tarragona registra el major augment d'accidents mortals entre 2017 i 2018 en zona interurbana amb un 70% --de 23-39 sinistres--, mentre que a Girona l'increment és d'un 11% --de 27 a 30- -, i Lleida --de 32 a 29-- i Barcelona --de 63 a 61-- registren descensos del 9% i el 3%, respectivament.





Gendrau ha atribuït part de l'augment de Tarragona a l'accidentalitat a la N-340, que se situa com la via catalana amb més víctimes mortals en 2018, amb 14 --hi va haver sis a 2017--, i ha defensat mesures com la restricció de circulació de camions.





En el cas de la zona urbana, els accidents mortals van créixer entre 2017 i 2018 un 30% a Girona --de 10 a 13-- i un 7% a Barcelona --de 44 a 47--, mentre que hi va haver una reducció del 50% a Lleida --de dos a un-- i del 25% a Tarragona --de 12 a nou--.