Netflix ja ha canviat els subtítols en espanyol per a la pel·lícula 'Roma', d'Alfonso Cuarón, després de la polèmica sorgida per la diferència entre les parts parlades amb expressions de l'espanyol de Mèxic i els rètols 'adaptats' a l'espanyol d'Espanya.

D'aquesta manera, des d'aquest dijous 10 de gener els usuaris de la plataforma que accedeixin a la pel·lícula podran veure la correspondència entre les parts parlades pels actors i els subtítols. La pel·lícula també inclou subtítols per a les converses en mixteca, una llengua indígena.





A cinemes d'Espanya, 'Roma' únicament es manté en cartellera als cinemes Verdi i en Comte Duc Aguilera, tots dos a Madrid. Un portaveu dels cinemes ha confirmat que no canviaran els subtítols perquè "faciliten més la comprensió".





"Des de l'inici vam entendre que la versió amb subtítols en castellà era la que facilitava més la comprensió per als nostres espectadors, així que continuarem amb ella en els nostres cinemes", ha ressaltat aquest portaveu.





Una de les crítiques a aquesta situació va venir de l'acadèmic de la RAE Pedro Álvarez de Miranda, que considera "sorprenents i innecessaris" els subtítols en espanyol, que a més han suposat "una pèrdua de temps i diners" per als responsables de la distribució de la cinta.





"No es tracta tampoc de posar el crit al cel, perquè no n'hi ha per tant, però sí que algú hauria de dir als distribuïdors que en certa manera estan perdent el temps i els diners subtitulant una cosa que ja estem entenent i que podria ser xocant fora d'Espanya, en altres països hispanoparlants", assenyalava en declaracions l'acadèmic.





En qualsevol cas, l'acadèmic no es va mostrar "molt partidari de les queixes" i insistia en la idea de "no posar el crit al cel" amb aquest assumpte. "Simplement recordar que no cal, mai ho ha estat, i per descomptat l'associació d'acadèmies insistim que és un gran benefici mutu la unitat de la llengua espanyola, per sobre de la diversitat", concloïa.