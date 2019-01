Rosa Maria Mateo proposa Enric Hernández ('El Periódico') com a director de TVE

Rosa María Mateo porta temps buscant un nou director per a TVE. Des que Eladio Jareño dimitís el passat mes de desembre per integrar-se al consell de la CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), l'administradora única de l'ens públic va al darrere d'un perfil amb àmplia experiència professional per encarar el repte d'impulsar la televisió pública.

MÉS INFORMACIÓ TVE multiplica les seves hores d'emissió en català per competir amb TV3





Segons ha publicat el portal de notícies 'Vertele', el moviment s'estaria ultimant i el candidat és l'actual director d'El Periódico de Catalunya, Enric Hernández. El web ha volgut confirmar la notícia amb l'afectat, però Hernández ha declinat fer declaracions.





Hernández és director d'El Periódico de Catalunya des de 2010, diari al qual es va incorporar el 1998 com a redactor en cap de Política. El periodista està llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va iniciar la seva carrera a l'Avui i més tard va fitxar per El País, on va ocupar el càrrec de director adjunt.





La sortida d'Hernández arribaria en un moment delicat per a la capçalera del Grup Zeta, que atravessa un procés de venda que porta encallat més d'un any. El diari ha realitzat diversos acomiadaments en el passat i arrossega, al costat del conjunt del grup, un dèficit voluminós que dificulta l'operació.





Aquest nomenament, a l'espera de confirmar-se, es complementa amb la notícia d'ahir que TVE vol augmentar considerablement les seves hores d'emissió en català per competir de tu a tu amb TV3.