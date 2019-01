La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dijous a la tarda als venedors de 'top manta' que es trobaven a l'intercanviador de metro i Rodalies de plaça Catalunya.





Segons han informat fonts municipals, es tracta d'una operació conjunta entre els dos cossos per impedir la venda ambulant.





Els agents ja van realitzar un dispositiu similar dimarts i va acabar amb 915 objectes intervinguts i 21 denúncies interposades per venda ambulant sense autorització.





CIUTADANS APUNTA A COLAU





La líder de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, ha assegurat que la alcladesa, Ada Colau, és "còmplice" del retorn dels 'manters' al vestíbul de Rodalies de l'estació de plaça Catalunya per la seva inacció i la seva obstinació a responsabilitzar la Generalitat, en les seves paraules.





En un comunicat aquest dijous, la regidora ha afirmat que les polítiques efímeres de Colau han permès que el dispositiu de desallotjament no hi hagi durat ni 24 hores, de manera que l'estació de Renfe i Metro s'ha tornat a convertir en un "soc transitable" per als ciutadans.





"L'alcaldessa que no creu en la policia ha impedit que s'apliquin les lleis", ha insistit Mejías, que ha dit que la solució passa per dotar d'efectius a la Guàrdia Urbana i aplicar les ordenances municipals en l'espai públic.