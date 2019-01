La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dimarts als venedors de 'top manta' que es trobaven al vestíbul de l'estació de Rodalies i metro de la plaça Catalunya.





Segons han explicat fonts municipals, es tracta d'una operació "habitual" contra la venda ambulant irregular, en un dispositiu al vestíbul de l'estació que ja ha finalitzat.





Renfe advertia del perill per a la seguretat dels passatgers que suposava l'ocupació dels vestíbuls i passadissos de l'intercanviador de la plaça de Catalunya pel 'top manta' en cas d'evacuació o accident i revelava que havia indicat l'últim any fins a 600 vegades a els Mossos per reclamar la seva intervenció.





La Urbana ha detallat en una anotació en Twitter recollit que l'operatiu policial ha acabat amb 915 objectes intervinguts i 21 denúncies interposades per venda ambulant sense autorització.