La Fiscalia de Barcelona ha presentat un recurs d'apel·lació directe a la decisió del jutjat d'instrucció 22 d'arxivar la causa per presumpte espionatge polític dels Mossos d'Esquadra, han expliqueu fonts fiscals.





El titular del Jutjat d'Instrucció 22 de Barcelona va arxivar les querelles presentades per sindicalistes de Mossos, polítics, periodistes i personalitats per ser víctimes d'un presumpte espionatge, en rebutjar que les investigacions es fessin per "motius de caràcter polític".





Aquest jutjat va aglutinar diverses querelles presentades per l'advocat José María Fuster-Fabra en el seu propi nom i en el d'altres afectats, després que es fessin públics informes de la Comissaria General d'Informació dels Mossos que s'anaven a cremar a la incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), quan van ser interceptats en una operació de la Policia Nacional.





El jutjat considera que sí es van demanar informacions i es van fer investigacions sobre aquestes persones per "obtenir el màxim d'informació essencial de tota policia sobre l'actuació de persones que per la seva significació sociopolítica poguessin, en un moment especialment vulnerable, esdevenir autors o partícips en incidents amb afectació de l'ordre públic o esdevenir víctimes d'aquests incidents".





La vintena de persones querellades també han recorregut l'arxivament de la causa per part del Instrucció 22 en considerar que el cos va investigar "amb fins polítics" a persones l'únic nexe és que són constitucionalistes.