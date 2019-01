Bosquet ha comunciado als mitjans després de finalitzar la preceptiva ronda de consultes amb els portaveus dels grups parlamentaris de cara a proposar un candidat a la Presidència de la Junta per al debat d'investidura davant del ple.





La data de la sessió d'investidura proposada per la presidenta del Parlament haurà de ser ratificada per la Junta de Portaveus, que es reuneix aquest divendres, tot i que no es preveu que hi hagi canvis donat els acords que PP-A ha signat amb Cs i Vox.





Tant Cs com Vox van garantir aquest dimecres el seu suport a la investidura de Moreno com a president de la Junta, en primera votació, després de signar sengles acords amb els populars, uns acords que es van rubricar en seu parlamentària.





El PSOE-A no ha proposat finalment la candidatura de l'actual presidenta de la Junta en funcions, Susana Díaz, després de conèixer-se que Moreno obtindria la majoria absoluta en virtut dels acords amb Cs i Vox. Si bé, ha volgut deixar clar que Díaz exercirà el "lideratge de l'oposició".





Adelante Andalucía tampoc ha presentat candidatura a la investidura. La seva intenció era, tal com van comunicar a la tarda de dimarts passat, explorar amb el PSOE-A una candidatura alternativa de consens, en el cas que "les dretes no sumessin prou", cosa que finalment no ha succeït.