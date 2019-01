El pacte d'Andalusia, amb un president català a la Junta

Hi ha una cançó infantil molt conegut que diu: "ahora que estamos reunidos, vamos a contar mentiras tra-la-ra" la resta ja la coneix. Així es podria definir el pacte final per fer-se amb el govern andalús, sense foto de l'trio PP, Ciutadans i Vox. Dimarts a la tarda/nit, les diferències programàtiques entre els tres partits era més que evidents. Així ho van vendre els protagonistes. Els polítics de Vox havien presentat un document de 19 punts que dinamitava la Constitució Espanyola. La majoria de les seves propostes traspassaven la línia de la legalitat vigent i deixa escapar un tuf propi d'una etapa fosca de la història d'Espanya. Van saltar les alarmes, en una bona part de les files dels altres "socis". Semblava que l'ombra de noves eleccions havia tornat a Andalusia. Però al final de l'escenificació, els interessos polítics per governar Andalusia han primat. Ara bé, no s'ha de creure que Vox hagi renunciat a les seves propostes.









Els dirigents de Ciutadans, amb un discurs que ningú es creu, repetien que no estan negociant amb VOX, sinó amb el PP. Ells només han pactat amb aquests, amb la ultradreta, no. Per això no s'ha produït la foto del tripartit. La mateixa no interessa a Ciutadans, que ven per activa i per passiva que no tenen res a veure amb la formació d'Abascal. Algú s'ho creu? Així que, davant d'aquest panorama teatral, l'estrella de la sessió fotogràfica ha estat Juan Manuel Moreno, aspirant a presidir el govern andalús.





En la roda de premsa per explicar els acords Juan Manuel Moreno Bonilla ha estat parc en la seva exposició sobre si VOX ha renunciat als 19 punts.





La veritat és que s'ha explicat una cosa, i en la rebotiga hi ha altres coses i quan el PP governi, compartint conselleries amb Ciutadans, s'aniran introduint les propostes maquillades de la ultradreta, no els càpiga cap dubte. Tot ha estat una basta escenificació, els resultats, si finalment aconsegueixen el govern, s'aniran veient al llarg dels mesos. VOX no renuncia, canvia els temps per recollir els beneficis dels seus vots. No ha donat un xec en blanc, es cobra el seu suport i més amb els rèdits.





Només caldrà esperar, però tant el PP com a Ciutadans, el pacte amb Vox els sortirà molt car a l'urna i en el panorama polític europeu.





Per cert, el més que probable president de la junta, Juan Manuel Moreno, és un andalús nascut a Catalunya on els seus pares havien recalat a la recerca de treball i benestar per a la seva família. Aquesta circumstància és similar a la de José Montilla, un català nascut a Andalusia que va arribar a ser president de la Generalitat. Curiosa coincidència. Tot i que la presència de catalans a Andalusia per una o altra circumstància sempre ha estat constant. A la Reconquesta de Granada van participar 1.500 catalans. La història està plena d'esdeveniments que alguns volen oblidar.