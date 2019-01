Caixabank emet 1.000 milions d'euros en bons de deute senior

Caixabank ha emès 1.000 milions d'euros en bons de deute senior no preferent amb una demanda superior als 2.200 milions d'euros, el que ha permès rebaixar el tipus d'interès en 20 punts bàsics, llançant un cupó del 2,375% i amb venciment a cinc anys.





Es tracta de la primera col·locació de l'any i la tercera emesa per l'entitat en el format de deute senior no preferent des de la creació el juny de 2017 d'aquest instrument per la via del reial decret llei.





A aquesta emissió han acudit més de 135 inversors institucionals adjudicats, amb la inversió estrangera representant al voltant del 86% de la demanda i amb el 96% de l'emissió col·locada entre fons d'inversió i companyies d'assegurances.





Segons explica l'entitat, aquesta operació "reforça la posició" del banc de cara als futurs requeriments del Mínim requerit de passius Elegibles (MREL) i reflecteix la intenció del banc d'aconseguir "proactivament" un matalàs de deute subordinat 'bail-inable' que augmenti la protecció de creditors senior i dipositants amb la qual obtenir reconeixements per part de les agències de ràting.





També suposa un increment dels actius líquids d'alta qualitat del grup CaixaBank que, a 30 de setembre, arribaven als 56.000 milions d'euros, amb un 'Liquidity Coverage Ràtio' (LCR) del 193%, enfront del 100% exigit per 2018.





Des 2017, CaixaBank ha emès 8.650 milions d'euros en format deute senior no preferent, deute subordinat 'Tier 2' i deute AT1, eventualment convertibles en accions ('CoCos'), amb la qual pretén reforçar "significativament" la seva posició de solvència.