Un eurodiputat d'ALDE demana fer fora el PDeCAT per "colpista"

El parlamentari espanyol adscrit al grup de liberals europeus ALDE (Aliança dels Liberals i Demòcrates per Europa) Enrique Calvet ha escrit una carta en què reclama fer fora el PDeCAT de les seves files per ser, al seu parer, racista, colpista i supremacista.









Calvet argumenta que és "incoherent" mantenir en el grup europarlamentari el PDeCAT a través de l'eurodiputat Ramon Tremosa quan aquest ja no forma part del partit.





"És simplement un partit colpista. Penso que mantenir el PDeCAT a ALDE és totalment incoherent amb els valors de la democràcia liberal a Europa, a més de ser perjudicial per a les eleccions que tenim per davant, en particular, en la meva circumscripció, Espanya", assegura Calvet.





Aquest europarlamentari demana expulsar el PDeCAT "per salut democràtica" i per les seves "les seves malifetes a nivell d'imatge a Europa i la seva plataforma econòmica i propagandística per destruir l'Espanya de ciutadans lliures, iguals i solidaris".





Calvet va ser eurodiputat d'UPyD fins al 2015. A ALDE hi ha vuit eurodiputats espanyols:

Izaskun Bilbao (PNB), Javier Nart (Ciutadans), Maite Pagazaurtundua (UPyD) i els independents Beatriz Becerra, Carolina Punset i Teresa Giménez Barbat, a més de Calvet i Tremosa.