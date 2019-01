Els serveis de seguretat polonesos han detingut un dels responsables de la filial d'Huawei al país centreeuropeu, de nacionalitat xinesa, així com a un ciutadà polonès que havia ocupat un alt càrrec a l'Agència de Seguretat Interna de Polònia (ABW), als quals s'acusa d'espiar en benefici dels serveis secrets xinesos.

El ciutadà xinès, de nom Weijing W., seria un dels directors de vendes de la sucursal polonesa del fabricant xinès d'equips de telecomunicacions, mentre el polonès Piotr D. era un antic oficial d'alt rang de l'ABW, segons ha informat la televisió pública polonesa 'TVP'.





Els dos homes van ser detinguts dimarts passat per agents de l'Agència com a resultat de l'ordre emesa pel Departament de Crims Organitzats de la Fiscalia de Mazovia.





En el marc d'aquesta operació, agents de la ABW van efectuar registres a la seu de la filial polonesa de Huawei, així com en les oficines d'Orange Polska, on Piotr D. treballava, per confiscar documentació i dades electrònics.





"Els detinguts van ser acusats d'espionatge contra la República de Polònia", assenyala la informació de 'TVP', afegint que els materials recollits pels serveis de seguretat polonesos mostrarien que tots dos "van actuar en benefici dels serveis especials xinesos", el que podria suposar condemnes de fins a 10 anys de presó.





Per la seva banda, Huawei ha declarat estar "investigant" la situació, tot i que ha declinat fer cap comentari al respecte, limitant-se a subratllar que "compleix amb totes les lleis i regulacions aplicables en els països en els quals opera", exigint que tots els seus empleats compleixin amb les lleis i regulacions dels països on resideixen.





Així mateix, un portaveu d'Orange Polska va confirmar la intervenció d'agents de la ABW "dimarts", als quals se'ls van lliurar "pertinences d'un dels empleats".





"No tenim coneixement de si hi ha alguna relació d'aquestes accions amb els seus deures professionals", va afegir el representant de l'operadora polonesa, expressant la disposició d'Orange Polska a col·laborar amb la investigació de la ABW.





Fa un mes, les forces de seguretat de Canadà van detenir la directora financera de Huawei, Meng Wanzhou, per violar presumptament les sancions imposades contra l'Iran.