Canadà dóna asil a una jove saudita que va fugir de la seva família

Una jove saudita que ha fugit de la seva família després de rebre amenaces de mort per rebutjar un matrimoni concertat ja està en camí a Canadà, que li ha donat asil polític. Rahaf Mohammed al-Qunun, de 18 anys, va sortir de Tailàndia en un avió de Korean Air amb destinació a Seül, on farà escala per arribar a Canadà.





Un funcionari d'immigració tailandès va confirmar que a la jove se li havia concedit asil a Canadà, però les autoritats canadenques no ho van confirmar. "No tenim res de nou d'afegir ara mateix", va dir un portaveu de la diplomàcia canadenca. Canadà era un dels països als quals havia sol·licitat asil.









Seguir llegint a Pressdigital.