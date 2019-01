La Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) ha expressat aquest divendres el seu "desacord" davant el servei de dentista municipal que està impulsant el Govern d'Ada Colau, i ha criticat que l'Ajuntament no ha promogut ni la interlocució ni el consens amb el sector ni agents implicats.





En un comunicat aquest divendres, ha sostingut que hi ha aspectes que "posen en dubte el rigor, l'eficàcia i idoneïtat del projecte", com incloure entre els tractaments les extraccions dentals quan és una prestació coberta pel sistema sanitari públic, i cobrar per elles, segons el col·legi.





A més, assegura que "no és cert que es pugui afirmar que la proposta de clínica municipal ofereix preus un 40% més econòmics, i al mateix temps és més que dubtós que es pugui arribar a atendre a 36.000 pacients anuals", i ha criticat que s'utilitzin algunes dades d'un estudi de 2014.





"Podem estar davant d'un altre cas de publicitat enganyosa, aquesta vegada sota un paraigües municipal", segons el col·legi, que assegura ser sensible a les dificultats de determinades persones per accedir a serveis odontològics, per la qual cosa va crear el 2016 un servei d'atenció a persones en risc d'exclusió social, en col·laboració amb la Creu Roja.





Ha lamentat que el col·legi "no ha tingut l'oportunitat de col·laborar, donar l'opinió del sector ni valorar la iniciativa", a part d'una trobada dimarts passat en què l'Ajuntament va explicar les línies generals en una reunió urgent a petició del consistori .





Aposta per ampliar la cobertura dels serveis odontològics del sistema públic de salut i per "evitar fórmules com la que pretén posar en marxa l'Ajuntament de Barcelona, que poden confondre a la ciutadania respecte als seus costos o finançament".





Considera que l'Ajuntament hauria d'apostar per aquesta ampliació de les prestacions públiques, i no per models empresarials, i ha exigit a poder participar en el procés, tot i que ha ressaltat que les administracions públiques "han de fugir d'interessos electoralistes o partidistes que puguin posar en qüestió l'interès públic i el consens social".





POSTURA DE L'AJUNTAMENT





Fonts municipals han assegurat que l'Ajuntament té el compromís de "parlar i discutir" la proposta de odontòleg municipal amb tots els actors implicats, inclòs el col·legi professional, i ha recordat que hi haurà dos mesos per presentar al·legacions i millorar la proposta després de passar per la comissió municipal de Drets Socials.





L'Ajuntament comparteix amb el COEC la necessitat d'ampliar la cobertura sanitària pública en salut bucodental però, "mentre no es decideixi per part de les administracions competents", la proposta vol oferir atenció als que no van al dentista per no poder pagar-lo.





"La proposta és rigorosa, fa mesos treballant-internament i compta amb l'aval dels serveis jurídics i de l'interventor municipal", segons l'Ajuntament, que ha destacat que la institució i les seves empreses municipals són un exemple de solvència i gestió.