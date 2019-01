El tennista escocès Andy Murray ha avançat aquest divendres entre llàgrimes el final de la seva carrera per aquesta temporada, per culpa de la lesió de maluc que arrossega des de gairebé els últims dos anys, la qual voldria portar fins a Wimbledon, sense estar segur de poder aguantar "quatre o cinc mesos més", per la qual cosa és "possible" fins i tot que el seu comiat sigui l'imminent Open d'Austràlia.





Des del primer 'gran' de l'any, l'ex-número u del món i campió de tres 'Grand Slams', una Copa de Masters i dos ors olímpics ha sacsejat el món del tennis en roda de premsa a Melbourne. "No estic bé, ho estic passant malament des de fa molt temps, han estat molt dolorosos els últims 20 mesos. Ho he intentat tot per recuperar-me del maluc", ha confessat.





"Wimbledon és on m'agradaria parar, però no estic segur de poder arribar-hi. No estic segur de poder jugar amb aquest dolor per quatre o cinc mesos més. Al desembre li vaig dir al meu equip que no puc seguir. L'Open d'Austràlia podria ser el meu últim torneig", ha afegit un Murray entre llàgrimes a la sala de premsa.





El britànic, dues vegades campió de Wimbledon (2013 i 2016) i una altra més del US Open (2012), a més d'or en els Jocs del 2012 i 2016 i Master també el 2016, ha reconegut que el dolor no el deixa gaudir ja del tennis. "Puc jugar amb limitacions, però amb dolor no puc gaudir de la competició o l'entrenament", ha apuntat, quan es compleix un any del seu pas per quiròfan.





Murray va passar el 2018 gairebé en blanc, encara que va tornar en el seu tram final, després de no jugar durant la segona meitat del 2017. L'escocès, membre del 'Big Four' de l'era moderna, al costat de Roger Federer, Rafa Nadal i Novak Djokovic, ha deixat oberta la possibilitat a una segona operació en el seu maluc dret, però amb l'objectiu de recuperar "qualitat de vida", en principi no per competir.





De moment, als seus 31 anys, el que va ser número u del món per primera vegada al novembre del 2016 tornarà a estrènyer les dents per sortir a jugar el dilluns, des del número 230, en el seu debut a Melbourne contra l'espanyol Roberto Bautista. "Jugaré, no al nivell que m'agradaria, però encara puc donar alguna cosa", ha dit.