Ada Colau, partidària dels independentistes pel judici de l'1-O

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha visitat aquest divendres als dirigents polítics empresonats a la presó de Lledoners (Barcelona) i els ha traslladat la seva intenció de portar al ple de finals de gener de l'Ajuntament una declaració contra el judici de l'1-O .





En declaracions als periodistes davant el centre penitenciari i amb el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, Colau ha concretat que li sembla important impulsar, "a les portes d'aquest judici, aquest posicionament només de rebuig i condemna perquè és un procés que no té garanties ".





Colau creu que, al marge de les mobilitzacions que liderin les entitats i la societat civil, la institució de la capital catalana ha de fixar un posicionament "en contra de la vulneració de drets" que estan patint els presos.









Ha explicat que ha demanat "personalment com a alcaldessa" visitar els empresonats de Lledoners i la resta de dirigents presos en altres centres abans que els traslladin a Madrid per a la vista (el Tribunal Suprem ha demanat que es porti a terme abans de finalitzar gener ).





"Em semblava important venir abans que es produís aquest trasllat, per traslladar institucionalment el nostre suport davant el que és una gravíssima vulneració de drets fonamentals", ha subratllat.





Ha defensat que el sentiment majoritari de la població tant a Barcelona com a Catalunya sigui o no independentista és el de "rebuig a una situació injusta a la qual no hem d'acostumar-nos".









Colau ha insistit que el judici no es produeix "en condicions justes i es basa en acusacions infundades i desproporcionades", cosa que volia transmetre personalment als empresonats, així com la iniciativa que vol impulsar en el ple del Parlament, que s'ha compromès a transmetre a tots els grups municipals.





Els presos i el seu trasllat

Ha explicat que ha vist als presos "forts, ferms i indignats amb un judici que es produirà en condicions que no són justes", i ha assegurat que no tindran les mateixes condicions de defensa que la resta de presos.





"Estan molt més limitats amb aquesta situació de presó preventiva i, per tant, estan indignats, alhora que també els hem vist amb ganes d'encarar aquesta nova fase per poder explicar la seva versió", ha concretat, i ha titllat la situació que pateixen d'abús de poder.





En el mateix sentit, Asens ha explicat que amb el seu trasllat al gener s'està produint "una anomalia: els estan citant per a un judici quan aquest judici no té data. No té sentit que s'ordeni el seu trasllat quan encara no ha acabat el tràmit de adequació de l'escrit de defensa ni data assenyalada ".





"És una anomalia més de l'absurditat d'un trasllat que és innecessari, en aquestes condicions i de forma tan precipitada" i ha explicat que el trasllat es produeix en furgoneta, que alguns presos com l'exconseller Joaquim Forn es mareja i que haurien de poder acudir al Suprem en AVE, cosa que afirma, "seria menys costós".





Preguntada per què passarà amb la campanya electoral a les municipals, Colau ha respost que faran tots els esforços perquè pugui ser un candidat "amb totes les garanties dins de la situació, perquè pugui exercir els seus drets en el que depengui" de l'Ajuntament.





Insisteix a aprovar els PGE

Colau també ha explicat que està "molt d'acord" amb les declaracions de l'expresident de l'ANC Jordi Sánchez i de l'exconsellera Dolors Bassa, respecte a la necessitat d'aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) en el Congrés: "Crec que no es pot deixar caure aquest Govern després del que ha passat a Andalusia. L'alternativa en cap cas seria millor per a Catalunya".





Ha insistit en la necessitat que hi hagi pressuposats per a desenvolupar polítiques socials a Catalunya i ha defensat que l'aprovació dels PGE no s'hauria de veure "com una concessió política ni com una rendició", sinó que considera que es tracta d'una qüestió de gestió.





"L'única opció que hi ha ara mateix sobre la taula per a avançar en sobiranies a Catalunya és continuar treballant a partir d'aquesta majoria que vam fer possible la moció de censura al PP i començar una nova etapa", ha afegit, i ha apellat a governar pensant en la gestió encara que la situació política sigui complicada.





L'alcaldessa ha defensat que després de la moció de censura a Mariano Rajoy, s'ha "començat a millorar el panorama d'interlocució institucional entre Catalunya i l'Estat", i que s'estan començant a normalitzar les relacions institucionals.