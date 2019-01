Iceta adverteix als independentistes: dir 'no' als PGE "Ã©s impossible"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha afirmat aquest dissabte als partits independentistes de votar 'no' als pressupostos generals de l'Estat (PGE) "és impossible" si volen defensar els interessos dels catalans.





Ho ha dit en l'acte polític de suport al candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, en què ha participat el president del Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Polítiques Territorials i Funció Pública, Meritxell Batet, al centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), en què s'ha pogut veure un vídeo del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, i al qual han assistit prop de 2.000 persones.





En la seva intervenció, Iceta li ha demanat tant a independentistes com a Cs no entrar en "contradiccions" i reconèixer que el projecte de finances públiques aprovat pel Govern reverteix retallades i beneficiarà molts catalans.





El líder del PSC ha destacat la capacitat de resiliència de Sánchez per persistir en el camí del diàleg per desencallar el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya davant l ' "obsessió de les tres dretes contra Sánchez i contra la idea de diàleg".









En al·locució al president ha assumit que els socialistes han viscut "disgustos terribles" en els últims dies, en referència al pacte entre PP, Cs i Vox per desplaçar els socialistes de la Junta andalusa.





"S'ha obert camí el 'trifachito'. Cada vegada és més evident que a Espanya s'obren dos espais: un projecte socialista, progressista i dialogant o una aliança de les tres dretes que implicarà regressió, crispació i frustració de les esperances de molta gent ", ha dit, i s'ha compromès a treballar perquè això no passi.





En aquest sentit, ha esgrimit la proposta de PGE presentada pel Govern perquè considera que la forma de vèncer aquestes tres dretes és presentar mesures per a la gent que reverteixin les retallades i ofereixin més oportunitats, a través de recursos també per a la Generalitat.









Batet i el constitucionalisme

La ministra ha pres la paraula i també s'ha referit a l'acord entre les dretes a Andalusia i ha retret a PP i Cs repartir "carnets de constitucionalisme" després de pactar amb la ultradreta de Vox.





"Van a governar amb un partit que qüestiona els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, l'Estat autonòmic i es diuen constitucionalistes. Reparteix carnets de constitucionalistes. Els socialistes no necessitem carnets de constitucionalisme. Hem defensat la constitució 40 anys", ha subratllat després d'enumerar una sèrie d'articles de la Constitució incompatibles amb les propostes de Vox.





Ha incidit que el pacte entre la dretes va en contra de la línia representada a Europa pel president francès Emanuel Macron i la cancellera alemanya Angela Merkel: "Contra l'Europa democràtica que defensa Javi López".





Batet també ha criticat l'executiu de Quim Torra, ja que considera que lidera "un Govern que no governa, que tanca el parlament quan vol i que trenca amb la democràcia i convivència, sense governar per a la gent".





Tant Batet com Iceta han tingut paraules de suport per a la candidatura de Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona, al qual veuen com l'únic que pot portar a la capital catalana a ser una ciutat de progrés després del "fracàs" que veuen en la resta de candidats quan han governat la ciutat, la Generalitat oa França, com és el cas del candidat de Cs i exprimer ministre gal, Manuel Valls.





A l'acte també han assistit la delegada del Govern, Teresa Cunillera, l'eurodiputat socialista Javi López, el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa; la portaveu al Parlament del partit, Eva Granados; l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín; l'exalcalde Jordi Hereu, i l'exprimer secretari del PSC i delegat del Govern al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, entre d'altres.









Sánchez veu a PP, Cs i Vox buscant involucionar Espanya: "Són els Bolsonaros de la política espanyola"

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que PP, Cs i Vox volen involucionar Espanya i retornar al passat, i els ha comparat amb el president del Brasil: "Són els Bolsonaros de la política espanyola".





El president ha lamentat l'acord assolit entre les tres dretes a Andalusia i els ha advertit: "A tots els que reparteixen carnets de constitucionalista, els diem que l'únic partit lleial amb la Constitució al Govern ia l'oposició és el PSOE".