Arrimadas critica Sánchez per seguir intentant negociar els PGE amb l'independentisme

La presidenta de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat aquest dissabte al president del Govern central, Pedro Sánchez, que negociï amb els partits independentistes per aconseguir l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) al Congrés.





En declaracions als mitjans, ha afirmat que la visita de Sánchez a Catalunya és un moviment en la negociació dels PGE, que ha rebutjat: "Aquests pressupostos són simplement l'intercanvi de cromos que Sánchez necessita amb Torra per seguir a Moncloa uns mesos més ".





Cs ha portat a Barcelona l'autobús amb els lemes 'Indults no' i 'Stop Sánchez. Eleccions ja ', que ja va exhibir a Madrid, i Acostades ha declarat davant el vehicle que "no es pot indultar els que volen trencar Espanya", en referència als líders independentistes en presó preventiva.









També ha titllat d'"autèntica humiliació" per als catalans no independentistes que Sánchez negociï els PGE amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha afirmat que no li semblen creïbles les estimacions d'ingressos ni la previsió de recaptació d'impostos en el projecte de pressupostos.





"Són uns pressupostos 'fake', són un engany. Pugen els impostos, no se'ls creu ningú i estan pensats únicament per acontentar el separatisme", ha declarat, insistint que l'únic interès de Sánchez amb els PGE és quedar-se al Govern central .





L'acord a Andalusia és "únicament a dos"

Preguntada per l us retrets entre Cs i Vox després de l'acord de govern amb el PP a Andalusia, Acostades ha dit que estan molt il·lusionats i ha ressaltat que "és un acord únicament a dos" entre el PP i Cs, i ha qualificat les mesures que inclou de sensates i moderades.





Respecte a les declaracions del candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, en què defensava l'acord però lamentava que s'aprovés amb vots d'extrema dreta, Acostades ha afirmat: "Valls ha deixat molt clar que no pactarà amb populistes i separatistes . És exactament el que ha fet Cs: no pactar ni amb populistes ni amb separatistes ".