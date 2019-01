L'informàtic còmplice de Villarejo: el va ajudar a punxar telèfons eludint La Policia i el CNI

La trama del comissari jubilat José Manuel Villarejo cada dia treu un altre detall més. El d'avui és que s'ha conegut com Villarejo obtenia els enregistraments de les converses telefòniques.





Segons consta en una de les gravacions de 2005, i l excomissari comptava amb l'ajuda d'un tècnic informàtic a canvi de diners per espiar a empresaris i polítics sense que La Policia o el CNI poguessin evitar-ho, com l'exministre Miguel Sebastián o l'ex vicepresident Rodrigo Rato, segons mostren els enregistraments, encarregat pel BBVA.





"És un fill de ..., li ha dit als meus [la Policia], que el CNI li anava a contractar i que li anava a donar diners per desenvolupar un interceptador", especifica l'expolicia García Castaño, conegut com la grossa , referent a aquest presumpte tècnic informàtic que els punxava els telèfons.





"Què largón, però quin largón!", Ha dit també Villarejo, afegint que aquesta persona mai va estar destinat al CNI, encara que ell ha assegurat en nombroses ocasions que ha desenvolupat operacions per al cos d'espionatge espanyol. La Policia també nega aquest fet, ja que llavors s'hauria d'haver posat en contacte amb Villarejo o García Castaño al marge de la contractació pública.









Conversa entre els ex policies i l'informàtic

"Tu, quan el vegis, li dius, ¡escolta !, no comentis per aquí que, si et estem donant diners per a tal, no ho comentis a la Policia, collons, que no és seriós, cony! Després, quan estigui acabat , tu tot el que vulguis, li vens a la policia, a la Guàrdia Civil ia qui et doni la gana, no comentis, no diguis per aquí a ningú, a cap policia home! ", deia el la grossa en aquesta gravació de 2005 al presumpte informàtic.





Llavors Villarejo pregunta a García Castaño si sabia que l'informàtic anava pregonant que treballava per al CNI i el seu company li contesta així l'excomissari: "Em va dir, assabenta't que aquest cabró ..., si al CNI li estan donant gosses, perquè m'ha insinuat que li estan donant diners per desenvolupar un identificador de telèfons ".





A més, també en aquesta conversa sobre l'informàtic entre els ex policies, Villarejo informa García Castaño de "un altre tema", que nomena com "el de la balisa" o dispositiu de seguiment, per dir-li que "ja està pràcticament, diu que aquesta setmana ja ens ho va a lliurar ".





Una altra estratagema

En una altra gravació anterior de 2005, poc després de frustrar-se la operació de Sacyr per controlar BBVA, Enrique García Castaño explica a Villarejo que havia comprat "un escàner per 180 euros". I que era en realitat "un bolígraf gros" amb el qual es podia copiar "fins a 100 pàgines".





Per això, no és d'estranyar que en els registres de la 'operació Tàndem', la Unitat d'Assumptes Interns confisqués les instruccions d'un bolígraf gravadora l'excomissari de Barajas, Carlos Salamanca, home de Villarejo.





La Fiscalia Anticorrupció també han confiscat en els registres dels habitatges i el despatx professional de Villarejo, un dispositiu de captació activa d'informació i quatre aparells de contramesures, a més de dotze cotxes i cinc motocicletes per a la vigilància o transport i tres vehicles de comunicació juntament a diversos elements de transmissió.





La Fiscalia també va descobrir "una infraestructura d'anàlisi i mostreig de suports per a anàlisi documental, procediments de contrast utilitzats en reproducció de documents, equips d'àudio per a enregistraments convencionals, equips de captació d'àudio en ambients hostils i equips òptics diversos de fotografia i vídeo, entre ells els captadors d'imatges en situacions adverses ".