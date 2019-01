Crisi al PDeCAT: l'Executiva es reuneix demà amb Puigdemont a Waterloo

La Direcció Executiva Nacional del PDeCAT amb el seu president, David Bonvehí, al capdavant es reunirà aquest dilluns a Waterloo (Bèlgica) amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





La reunió es produeix en ple debat al Govern i als partits independentistes sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE): tots coincideixen que no es donen les condicions per aprovar-los, però difereixen en si, almenys cal votar a favor de que el Congrés dels tramiti, o s'han de rebutjar d'inici.





Els partidaris de la tramitació al·leguen que això donaria marge a la Generalitat i l'independentisme per negociar les seves demandes amb el Govern central, mentre que els detractors rebutgen qualsevol acostament si no hi ha un gest immediat de Pedro Sánchez a autodeterminació i presos.





Al PDeCAT s'han visualitzat aquestes diferències de criteri: dirigents com Ferran Bel i David Font han expressat la conveniència de donar suport a la tramitació de la comptes, mentre que la número dos, Míriam Nogueras, ho ha descartat per complet.









Bel va deixar oberta la porta de la tramitació dels comptes aquest dissabte en roda de premsa a Tortosa (Tarragona), on ha assegurat que facilitar la tramitació "no vol dir que s'aprovin" els PGE i va demanar a Sánchez algun plantejament que, encara que no sigui una solució imminent, aneu a la bona direcció, en les seves paraules.





Font va al·legar en un article el dijous de rebutjar els comptes d'inici seria noquejar d'entrada al Govern central, una opció que ell considera vàlida, però "no encertada" i que reduiria el marge per negociar amb l'Executiu qüestions, per exemple, com el document de 21 punts de Torra que va lliurar a Sánchez.





Nogueras, per contra, aquest dissabte al programa FAQS de TV3 ha assegurat que votaran "no als pressupostos i no a la tramitació mentre no hi hagi una resposta política" per part del Govern i va defensar que la seva formació no pot fer ni un sol gest si no reben un gest de l'Estat.





A més, a finals de desembre Nogueras ha advertit que el 'no' del PDeCAT als PGE era "ferm" i ha recordat que així ho havia aprovat el partit en una resolució del seu Consell Nacional.





La resolució

Aquella resolució, aprovada pel 95 per cent de l'òrgan del partit, afirmava que el PDeCAT votaria negativament els PGE "mentre hi hagi presos i preses polítiques i exiliats i exiliades", en al·lusió als líders sobiranistes encausats.





No obstant això, en aquell document no s'entrava en el matís de si aquest rebuig als Pressupostos també suposava rebutjar la seva tramitació, el que ara genera discrepàncies en el PDeCAT i en l'independentisme en general.





Crida nacional

Un altre dels debats pendents que té el PDeCAT és la seva integració en la Crida Nacional per la República, el moviment polític que impulsen Puigdemont i el líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, en presó preventiva.





Puigdemont és membre del PDeCAT però va impulsar la Crida per entendre que l'independentisme necessitava una plataforma transversal per augmentar els suports: la Crida té previst celebrar el seu procés constituent el 26 de gener sense haver solucionat quina relació mantindrà amb el partit de Bonvehí.