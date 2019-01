Els comuns porten la seva reforma fiscal al Parlament per veure si Torra els dóna suport

Els comuns registraran aquest dilluns al Parlament una moció amb els seus principals propostes fiscals de cara als Pressupostos de la Generalitat de 2019 i amb la qual busquen mesurar el grau de suport que generen al Govern ia ERC i JxCat.





La iniciativa, que es votarà en el pròxim ple, vol que el Parlament insti el Govern a "impulsar una reforma de l'IRPF" per la qual les rendes de més de 120.000 euros paguin el 23,5% en el tram autonòmic.





Els comuns defensen que es tracta d'una reforma similar a la impulsada a la Comunitat Valenciana que afectaria al 2 per cent de la població a Catalunya i que permetria reduir "la desigualtat i augmentar la recaptació de la Generalitat".





Una altra de les propostes clau dels comuns que plantejarà la moció és una reforma de l'impost de successions i donacions "eliminant privilegis fiscals en forma de bonificacions" i que permetria que la recaptació de la Generalitat per aquest tribut arribés als 475.500.000 de euros.









Diferències

Els comuns registraran aquesta moció després que aquesta setmana hagi transcendit que el Govern els va enviar un informe amb diverses propostes fiscals, totes allunyades de les peticions que ha fet el partit d'Ada Colau per donar el suport als comptes.





En aquest document es descarta qualsevol pujada de l'IRPF i es limita la reforma de l'impost de successions a només algunes bonificacions, el que permetria augmentar la recaptació entre 15 i 40 milions, lluny de la idea dels comuns.





Fonts dels comuns han explicat que amb la seva moció parlamentària volen seguir insistint al Govern que "es necessiten més recursos per implementar les mesures socials" que permetrien el seu suport als comptes catalans de 2019.





"Com li hem traslladat al Govern, ha de demostrar que no volen fer fiscalitat simbòlica sinó tenir recursos per abordar mesures necessàries per als catalans. Ja li vam dir a Aragonès (conseller d'Economia) que té l'oportunitat d'estar més a prop nostre que d' Artadi ", conclouen.





Altres propostes

La moció que registraran els comuns planteja altres modificacions fiscals, com augmentar mig punt el tipus de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (el tribut sobre les hipoteques), després que amb l'última reforma "s'ha convertit en un impost a la banca".





També exigeixen posar ja en marxa l'impost dels vehicles contaminants, i desenvolupar la Llei de Finançament de Transport Públic, "posant en marxa un càrrec del 50% de les taxa turística perquè els turistes col·laborin en la promoció i inversions del transport públic" .





Els comuns també exigeixen al Govern implementar noves mesures de lluita contra el frau fiscal que permetin reduir la bretxa fiscal dels impostos gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya, per exemple "reduir el frau en les valoracions immobiliàries".





La moció es convertirà en la contraproposta dels comuns al document que els va fer arribar el Govern i la votació al ple del Parlament, prevista per al 23 o el 24 de gener, permetrà visualitzar quin grau d'entesa tenen amb el Govern sobre els Pressupostos de la Generalitat de 2019.





Colau acusa Valls de fer alarmisme amb la seguretat, "una tècnica de l'extrema dreta"

Per la seva banda, l a alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat el candidat de Cs a l'Alcaldia, Manuel Valls, de voler fer alarmisme amb la seguretat de la ciutat que "és una tècnica bàsicament de l'extrema dreta", ha defensat .





En una entrevista del diari ARA, l'alcaldessa ha sostingut que aquesta tècnica de Valls "és perillosa i juga amb foc", i ha criticat que a més perjudica la imatge de la ciutat.





Colau ha assegurat que el seu govern fa mesos que diu que "hi ha qüestions concretes de seguretat que requereixen molta més atenció i una acció molt més determinada", i ha afirmat que han tret 300 noves places de Guàrdia Urbana, tot i que ha trobat a faltar que no s'hagin ampliat els agents dels Mossos d'Esquadra a la ciutat.





L'alcaldessa ha reconegut que la seva voluntat és de guanyar les eleccions municipals i arribar a acords "com més estables millor" amb forces progressistes, després del que ha citat a ERC, a la qual ha avisat que els trobaran al seu costat si aposten per polítiques d'esquerra.





"Si ERC s'allunya de la posició que ha tingut els últims anys, de subordinar-se a l'antiga CDC, a l'PDeCAT, i aposta per les seves polítiques d'esquerra, ens trobarem sempre", ha destacat Colau, que ha explicat que no s'ha plantejat altra cosa que guanyar els comicis.





Preguntada per la possible candidatura a l'Alcaldia de l'exconseller Joaquim Forn (empresonat a Lledoners pel procés independentista), l'alcaldessa ha afirmat que reivindicarà "que pugui fer una campanya amb els mateixos drets que la resta" i que defensarà el seu dret a ser un candidat legítim.





També ha esmentat que l'executiu municipal està parlant amb els grups d'ERC i PDeCAT per fer una declaració institucional de denúncia del judici del referèndum de l'1 d'octubre, considerant "com un abús de poder i una arbitrarietat".