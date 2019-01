Les empreses catalanes de l'IBEX 35: els mediadors de Sánchez perquè els independentistes aprovin els PGE

L'assistència de Pedro Sánchez a congressos d'economia i convencions per a les empreses catalanes quan visita Barcelona no és casual. El president i els ministres que solen freqüentar Catalunya, s'han posat en contacte amb les empreses catalanes presents al IBEX35 per guanyar el seu suport i demanar-los que convencin els independentistes perquè donin suport als pressupostos generals de l'Estat 2019 (PGE).





Aquestes grans empreses, davant els fets de l'1 d'octubre, van intentar buscar refugi fiscal en altres parts d'Espanya, havent avisat mesos abans que, si Catalunya proclamava la independència, això suposaria aquesta 'fuga'. Tot i que no van aconseguir aturar 'el mandat de l'1 d'octubre', Sánchez compta amb elles en la cursa per aprovar els PGE a finals d'aquest mes.





Davant la negativa tant de PDeCAT, sumit en una crisi de lideratge del partit entre Puigdemont i Torra, com d'ERC, pendent sobretot el judici als polítics presos per l'1 d'octubre de 2017 i esperant algun gest del president feia els presos o el 'Procés', l'argument que les grans empreses catalanes han d'utilitzar perquè aquests dos partits donin suport als pressupostos de Sánchez seriosa al·legar que aquesta injecció econòmica de l'Estat central ajudaria a millorar la inversió a Catalunya. Especialment, en infraestructures i per evitar una nova aplicació del 155 que és la mesura que prendria la dreta en cas de tornar a la presidència.









En concret, Sants Cerdán, secretari executiu de Coordinació Territorial, serà l'encarregat de reunir-se amb els alts càrrecs de les empreses catalanes que formen part de l'IBEX35 per transmetre als independentistes que recolzar els comptes de l'Executiu serà "el millor per a Catalunya".





Fins ara, Cerdán ja s'ha reunit amb representants de companyies que formen part de la patronal catalana per concretarles quins tipus d'augments en inversió pública suposarien els PGE per al territori català. Els noms que s'han pogut conèixer d'aquestes empreses que ja s'han reunit amb l'Executiu són per exemple Naturgy (Gas Natual), La Caixa, Abertis, Grup Godó o Aigües de Barcelona entre d'altres per donar suport als PGE per "el bé de tots ".





En aquesta petició a les empreses catalanes també ha estat recolzada des d'un principi per Josep Sánchez Llibre, el president de Foment del Treball (la patronal catalana) i vicepresident de la CEOE i ex diputat al Congrés per CiU.













A més, fins i tot el mateix president, Pedro Sánchez, ha donat cita al Palau de la Moncloa durant aquesta setmana per reunir-se amb algun d'aquests responsables de les més importants empreses catalanes de manera discreta per aconseguir aquest suport i allargar la seva estada a Moncloa almenys fins al 2020.