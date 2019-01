Sánchez recorda a Barcelona als independentistes que no tenen "majoria social"

Aquest dissabte a Barcelona, donant suport a la caldidatura de Jaume Collboni per l'Alcaldia de Barcelona pel PSCE, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha cridat al Govern i als partits que li donen suport a desenvolupar polítiques i treballar per a la conciliació de tots els catalans: "Ho sento senyors independentistes. Vostès no tenen la majoria social".









Davant d'unes 2.000 persones al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), Sánchez ha cridat al nacionalisme a "reconèixer en no nacionalista" per fer créixer Catalunya governant per als que són independentistes i per als que no ho són, i ha recordat una frase del excanceller federal d'Alemanya Willy Brandt: 'Creix al costat del que pertany al mateix tronc'.





"La política catalana ha d'anar orientada a abolir els antagonismes i superar els blocs", ha clamat el president del Govern, que ha assegurat que en això és en el que està treballant el seu Executiu.





"Franco, al container"

En aquest moment, un membre del públic s'ha aixecat per reclamar-li a Sánchez tirar endavant amb la seva proposta de traslladar les restes de Franco fora de la Vall dels Caiguts al crit de "fraco al container".





El gest de l'home ha aixecat les rialles entre el públic i ha provocat que Sánchez contestés: "És el que tenen els mítings. Es tornen interactius".









El pressent ha continuat amb l'assumpte català i ha demanat a l'executiu de Torra "sentit comú, sentit d'Estat i serenitat" per mantenir el diàleg i buscar una solució al conflicte polític.





"La crisi de Catalunya no la resoldrem en quatre mesos. Necessitem la lleialtat de l'oposició que no tenim", ha dit i ha insistit l'Executiu de Torra passar del monòleg al diàleg.