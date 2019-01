Agressió homòfoba al metro: l'Ajuntament de Barcelona es personarà en la causa

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest diumenge que l'Ajuntament es personarà judicialment com a acusació en la causa contra la presumpta agressió homòfoba a un jove al metro de la ciutat la matinada d'aquest dissabte.









En declaracions als mitjans durant la celebració dels Tres Tombs al barri de Sant Andreu de Barcelona, Colau ha explicat que s'ha posat en contacte amb el jove agredit per oferir-li el suport de l'administració municipal.





"Ha de quedar clar que a Barcelona no hi ha cap acte d'agressions ni violència i, en concret, no acceptarem mai cap acte d'homofòbia ni atemptat contra la diversitat", ha afirmat l'alcaldessa, que ha afegit que el consistori farà tot el que estigui a les seves mans.









També ha afirmat que se sent molt il·lusionada per la inauguració el proper dissabte del Centre de Recursos LGTBI: "Ens situa com a ciutat referent a Europa en l'àmbit dels drets LGTBI".





El consistori va signar al juny de 2018 un conveni amb membres de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya per a la "gestió cívica" del centre, que centralitzarà tasques d'informació i assessorament.