Casado: Sánchez és un "mentider" per "vendre Espanya" per seguir a Moncloa 2020

El líder del PP, Pablo Casado, ha carregat durament contra el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, a qui ha definit com un "mentider" per dir ara que vol seguir al Palau de la Moncloa fins a l'any 2020 quan, al seu parer , es va comprometre a convocar eleccions poc després de la moció de censura. És més, ha criticat que busqui el suport dels independentistes per donar suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2019, optant per "vendre Espanya" als seus socis.





D'aquesta manera ha respost a Sánchez, que va afirmar aquest dissabte des de Catalunya que la seva intenció era esgotar la legislatura. En un míting organitzat pel PSC a Barcelona, Sánchez va dir que Albert Rivera i Pablo Casado demanen eleccions però poden esperar "asseguts" perquè "fins al 2020" governaran els socialistes. A més, va reclamar a totes les forces polítiques seu suport a uns Pressupostos "carregats de valors socials i de sentit comú".





A la presentació dels candidats del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida, Casado ha afirmat que "l'aliança de batasunes, podemistas i independentistes li han regalat el Govern i el seu lloguer a un irresponsable que ara un cop més pactant un Pressupost decideix vendre Espanya per romandre en el poder unes setmanes o uns mesos més ".









"És molt dur sentir a una persona reconèixer que és un mentider", ha dit, per afegir que Sánchez "menteix impunement" perquè vol seguir al poder "encara que sigui retorçant les institucions" i intentant aprovar el PGE amb els que "volen trencar Espanya ". És més, ha subratllat que els comptes públics recullen pujades d'impostos per pagar una "campanya electoral de molts mesos", per tal que els seus socis "el segueixin donant" respiració assistida ".





El PP, "dic de contenció dels independentistes"

Casado ha assegurat que "no es poden aguantar les cessions" als quals "el segueixen pagant el lloguer de la Moncloa." I des del PP serem el dic de contenció dels independentistes, també des de Madrid perquè no estem disposats a aguantar que s'estigui espedaçant Espanya ", ha proclamat.





A l'acte de presentació de Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida, al Teatre Goya del districte de Llatina, han acudit també el president del partit a Madrid, Pío García-Escudero; el secretari general de la formació, Teodoro García Egea; el vicesecretari d'Organització, Javier Maroto; el president de la fundació Concòrdia i Llibertat, Adolfo Suárez Illana, i l'actual president de la Comunitat, Àngel Garrido, que ha rebut una ovació dels assistents després de no ser elegit per 'Gènova' com a cartell electoral.