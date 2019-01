Els PGE per Casado: "Són el pagament vergonyant a independentistes, populistes i batasunes"

El president del PP, Pablo Casado, ha insistit aquest dissabte en les seves crítiques al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) que ha presentat el Govern, que considera "sectaris i ideològics": "És la factura lliurada a la moció de censura, el pagament vergonyant a independentistes, populistes i batasunes del lloguer del Palau de la Moncloa, el Falcon i l'helicòpter ".





En un acte a València, Casado ha assegurat que són "irreals en els ingressos però dramàticament reals en les despeses" i ha lamentat que pretenguin "arreglar la seva incompetència en la gestió fent ciència ficció en quant gastaran i ocultant el malbaratament que ja estan fent ".





"Són els pitjors que he conegut", ha ressaltat el dirigent, ja que pugen la despesa en 6.000 milions d'euros "de manera innecessària" perquè el PP ja va augmentar aquesta despesa, ha recordat, en 26.000 milions, i va deixar pactades mesures com la pujada de pensions o del salari mínim.





"¿Per què pugen despeses? Per acontentar els seus caps, als independentistes, que els han demanat 1.700 milions més", ha dit, igual que "els batasunes estan ja demanant les competències en les administracions penitenciàries i trencar la caixa única de la seguretat social "mentre que Podem tampoc donarà suport els comptes" si no gasten en polítiques impròpies, com a habitatge i serveis socials ".









Per Casado, no calia apujar impostos en l'actual context econòmic, però és el "pagament" que el president Pedro Sánchez havia de fer. "Tot ve del mateix, tenim un president que és rebut al Palau de Pedralbes com un cap d'Estat estranger per un president que està apel·lant a la confrontació civil", ha criticat, que "ni tan sols respon als que escupen als seus ministres "i permet que li lliurin" un document amb 21 exigències "entre les quals figura la consulta per l'autodeterminació.





La Comunitat Valenciana, "el dic de contenció" de l'independentisme català

El president del PP, Pablo Casado, ha assegurat aquest dissabte que la Comunitat Valenciana no és "annex de ningú ni l'apèndix de ninguns Països Catalans fantasmagòrics, irreals" i ha assegurat que ha de "treure aquesta arpa" per reivindicar-se com "protagonista" del seu futur. Segons la seva opinió, la regió és "el dic de contenció" de l'independentisme català.





En un acte a València per presentar als candidats a la Generalitat, Isabel Bonig, i a les tres capitals de província, Casado ha assegurat que la Comunitat "necessita més que mai" als populars i se'ls "troba a faltar" perquè en gairebé quatre anys de "govern de populistes, nacionalistes i regionalistes tot ha empitjorat".





El líder del PP ha considerat un "menyspreu" que una comunitat amb una història "rica i centenària" pugui anar associat per algunes forces a "una entelèquia, a una quimera suïcida", quan no és part de "la pitjor malson a l'Espanya democràtica que és l'independentisme xenòfob, supremacista de Catalunya i d'aquells partits que encoratgen la sedició ".









"Sou el dic de contenció, la terra veïna orgullosa de la vostra identitat, de la vostra llengua i de les vostres tradicions i cultura", ha dit.





Durant la seva intervenció, en què ha presentat el PP com a únic partit capaç de "parar el Procés" i ha demanat el vot per "recuperar la dignitat d'Espanya", Casado ha advertit que a la Comunitat l'alternativa "és el comunisme, el socialisme i el catalanisme o el PP, no hi ha més alternativa ".





"Tota la resta no sabem en què acabarà, si va a sumar, si serà suficient", ha alertat, preguntant si "potser menys PP ha suposat més o menys nacionalisme". "A Espanya, més nacionalisme".





Així mateix, ha demanat als valencians que després de "anys d'abandonament" amb l'actual Consell treguin "aquesta força per tirar endavant" i "despertar aquesta Espanya dels balcons que el que volia és tenir un motiu per lluitar".