Vox torna a ser atacat: antifeixistes generen tensió a l'Hospitalet i Blanes

Un grup d'activistes antifeixistes i diversos simpatitzants de Vox han protagonitzat moments de tensió en el camp de fútol del Gornal a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), on el partit d'ultradreta havia organitzat una paella, ia Blanes (Girona), on tenia previst instal·lar una carpa informativa.









Els Mossos d'Esquadra han intervingut aquest migdia amb càrregues puntuals en el camp de futbol de l'Hospitalet per separar membres dels dos grups, després del que dos agents han resultat ferits lleus, amb contusions, ha informat la policia catalana.









Els Mossos també han estat presents a Blanes (Girona), on també hi ha hagut moments de tensió, tot i que no s'han produït detencions en cap dels dos municipis.









Aquest dissabte també es van produir moments tensos en una manifestació contra un acte de Vox al carrer Balmes de Barcelona, on hi havia convocat una trobada de joves amb el membre del comitè executiu nacional d'aquesta formació, Jaume Buxadé, titulat 'Cañas per Espanya'.





A més, en el matí de dissabte es van produir protestes contra una carpa de Vox instal·lada a la localitat de Sitges (Barcelona), a la cantonada entre el carrer Espalter i el carrer Sant Francesc.