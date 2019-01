Iceta acusa PP i Cs de "donar aire" a Vox amb el seu discurs contra l'autogovern català

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha criticat aquest diumenge que "el discurs del PP i Cs tan en contra de l'autogovern de Catalunya està ajudant a donar aire a un plantejament polític com el de Vox".





En declaracions als mitjans aquest diumenge a Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), abans de l'acte de presentació del candidat socialista a l'Ajuntament d'aquest municipi, Miguel Comino, Iceta ha afirmat que lluitaran contra els plantejaments d'aquesta formació d'ultra dreta, que ha assegurat que proposa "falses receptes".





Preguntat pels pressupostos generals de l'Estat (PGE), el socialista ha subratllat que la seva aprovació suposaria més ingressos per als pressupostos de la Generalitat i "un nivell d'inversió pública que sigui just per a Catalunya".









"Hi ha molts motius (per aprovar-), i no veig cap pel qual votar en contra", ha insistit Iceta, que ha afegit que es tracta d'una decisió que hauran d'explicar els partits independentistes.





Per la seva banda, Comino ha criticat que el seu municipi tingui un "alt índex d'atur i un espai públic molt deteriorat", pel que ha proposat un projecte a mig i llarg termini per a la seva localitat, que necessita atenció directa i immediata, en les seves paraules.