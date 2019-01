El PSC garanteixen que a Barcelona es donarà prioritat a "pactes d'esquerres i no independentistes"

El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha sostingut que "el PSC, a Barcelona, prioritzarà pactes d'esquerres i no independentistes", de cara a possibles pactes després de les eleccions municipals del 26 de maig.





En una entrevista aquest diumenge a Catalunya Ràdio, Illa també ha parlat sobre els pressupostos generals de l'Estat (PGE), i ha recordat que el procés de la seva tramitació "ofereix una oportunitat perquè tot el que cregui que pot millorar-los, que posi propostes sobre la taula ", però ha defensat que la seva formació no entendria que no es donés suport als comptes.





Illa ha subratllat que la proposta de pressupostos presentada pel Govern és positiva per a Catalunya i la resta d'Espanya i "posa fi a 7 anys de polítiques d'austeritat".









Illa ha afegit que la negociació amb els independentistes part de la via política que es va obrir amb el comunicat conjunt després de la reunió el 21 de desembre entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern, Pedro Sánchez.





"Hi ha coses que es poden negociar i coses que no es poden negociar", ha apuntat el socialista, que ha assegurat que no renunciaran a res encara que no s'aprovin els comptes i ha explicat que la seva formació està seguint el debat sobre l'aprovació dels PGE entre les forces independentistes.