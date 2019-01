Comença l'enderroc del mercat de l'Abaceria de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona comença aquest dilluns l'enderroc del mercat de l'Abaceria al barri de Gràcia, que s'iniciarà per les parades interiors del mercat i finalitzarà a l'estiu.





Un cop s'enderroqui, la construcció del mercat definitiu començarà el primer trimestre de 2020 i es conservarà únicament l'estructura metàl·lica de l'edifici que està catalogada patrimonialment.





Es dóna resposta així a les demandes dels veïns i comerciants dels entorns perquè l'edifici quedés preservat fins que comenci la construcció del mercat definitiu.





Els treballs començaran amb la retirada dels residus especials i la maquinària de climatització, el buidatge i desmantellament de l'interior del mercat incloses les parades, i la retirada de la coberta.





Posteriorment, es procedirà a l'enderroc dels elements alts, sostres i parets, i l'enderroc també del paviment i solera de tot el solar, i finalment, es procedirà al tancament i adequació del solar.





NOU MERCAT





L'equipament definitiu comptarà amb una superfície de 3.595 metres quadrats, i preveu la incorporació de nous operadors que complementin l'oferta, com un nou espai d'economia cooperativa i un autoservei, i dotarà l'equipament dels serveis i logística que facilitin les diverses activitats que es desenvolupin.





El mercat comptarà amb dues plantes i un espai subterrani, dividit en dos, mentre que la planta a nivell de carrer serà per a les parades i comerços, i la planta altell per a serveis, sales polivalents per a entitats del barri i tallers.