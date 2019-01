Nou crèdit de 15.000 milions per pagar les pensions el 2019

Els Pressupostos per al 2019 recullen un crèdit de 15.000 milions que Hisenda aportarà a la Seguretat Social amb l'objectiu de destinar-los a pagar les pensions.





D'aquesta manera es vol equilibrar la diferència entre el que es recapta en cotitzacions i el que es gasta en jubilacions.









Els 15.000 milions d'euros suposen l'equivalent a l'1,2 per cent del Producte Interior Brut (PIB), segons fonts del Ministeri de Treball.





Aquesta quantitat és semblant a la de 2018 amb la mateixa finalitat, i superior als 10.000 milions que es van demanar el 2017, ja que la mesura de demanar crèdit per a les pensions es repeteix en els últims anys.





Amb aquest sistema de crèdit, el Govern central evita esgotar el Fons de Reserva.





DÈFICIT





Des de 2011, la Seguretat Social té un dèficit que va en augment, per la qual cosa es va considerar necessari tirar dels fons de les pensions recollits en els anys de bonança econòmica.





Aquesta opció va decaure el 2017 perquè hi havia pocs fons i perquè és perillós esgotar la guardiola de les pensions pel preu polític que té.





El Govern de Mariano Rajoy va buscar llavors una solució alternativa, que consistia a demanar un préstec, que va ser de 10.192 milions, i usar menys diners de les pensions.





Per 2019, el Govern de Pedro Sánchez ha optat per seguir aquesta via, en principi, temporal.