Theresa May s'aboca a l'abisme davant la incerta votació del Brexit

Calma tensa a Downing Street. La primer ministre, Theresa May, ha comparegut aquest dilluns davant els mitjans de comunicació per llançar un missatge a poques hores de la votació sobre el Brexit al Parlament britànic.





La 'premier' ha alertat els parlamentaris que no traeixin el sentit del referèndum de 2016. "Demano als diputats que considerin les conseqüències de les seves accions sobre la fe dels britànics en la nostra democràcia", ha dit May.





Aquestes paraules arriben en el precís moment en què s'ha produït un encreuament de missives entre les autoritats comunitàries i les britàniques. La Unió Europea ha enviat una carta al Regne Unit en què plasma una sèrie de garanties sobre l'anomenat 'backstop', el pla de salvaguarda previst per a la frontera entre la província d'Irlanda del Nord i la veïna República d'Irlanda.





En el document, la UE subratlla que aquest pla de contingència no és la mesura òptima i que no desitja, en cap cas, apoderar de la regió britànica situada a l'illa d'Irlanda.





Mai intenta així obtenir més garanties sobre el pla de salvaguarda en un intent per convèncer els parlamentaris del seu partit i als del DUP (Partit Unionista Democràtic), el seu soci de govern, perquè donin suport a la votació de l'acord del Brexit.





També ha afirmat que podria arribar a aconseguir quatre mesos addicionals fins a l'entrada en vigor del Brexit. Tot i que la 'premier' pretén tancar com més aviat millor la qüestió, ja que considera que l'acord assolit és el millor que pot donar-se entre les dues parts, no ha descartat que pugui allargar-se encara més la sortida acordada a la vista de l'enconament que aquest debat suscita en el Regne Unit.





Aquest dimarts 15 de gener es votarà a Westminster el pacte UE-Regne Unit, amb les posicions dividides en el si tant del Partit Conservador com del Laborista. El passat 12 de desembre, el grup de 'brexiters' més durs dels 'tories' ja van intentar desnonar sense èxit a May del poder. Mentrestant, els laboristes es dessagnen entre unes bases que donarien suport un segon referèndum i una direcció més dura dirigida per Jeremy Corbyn, les postures sobre la sortida de la Unió Europa mai han estat clares.