L'empresari hoteler Joan Gaspart ha declarat aquest dilluns com investigat al Jutjat d'Instrucció 16 de Barcelona per una presumpta estafa al príncep saudita Turki Bin Nasser, propietari de l'hotel Fairmont Rei Joan Carles I, i ha defensat que no hi va haver engany.





Fonts jurídiques han explicat que Gaspart ha defensat en la seva declaració que Bin Nasser estava al corrent dels impagaments a la Seguretat Social per més de 15 milions d'euros a l'hotel Fairmont Rei Joan Carles I quan Gaspart ho gestionava.





Aquest dilluns també han declarat com investigats per aquests fets dos fills de Gaspart, Joan i Josep, i ni ells ni el seu pare han fet declaracions als mitjans.





Segons la querella que van presentar els representants legals del príncep, els Gaspart suposadament van ocultar a Barcelona Project 's SA --del príncep-- els deutes contrets amb la Seguretat Social per part dels seus mercantils Husa i Banquets Reunits SL, i van posar al Palau de Congressos de Catalunya com a garantia d'un préstec de 1,6 milions d'euros "sense consentiment dels seus propietaris".





Joan Gaspart ha negat aquestes acusacions i ha assegurat que la societat del príncep era coneixedora dels impagaments de l'hotel i de la petició del préstec d'1,6 milions.





LA QUERELLA





Al març de 2018, l'empresa Barcelona Project 's SA va presentar una querella criminal contra l'empresari català i els seus fills i contra els seus mercantils Hostaleria Unides SA (Husa) i Banquets Reunits SL, per presumpta estafa i ocultació dolosa dels impagaments a la Seguretat Social.





Barcelona Project 's SA, presidida per Turki Bin Nasser, és propietària del' Complex Reial 'a Barcelona, que inclou l'Hotel Fairmont Rei Joan Carles I i el Palau de Congressos de Catalunya, i Joan Gaspart era l'encarregat de l'arrendament i explotació del complex a través de la seva societat Husa.





La querella criminal és "per la dolosa ocultació dels impagaments a la Seguretat Social per import de més de 15 milions d'euros per part de les societats Hostaleria Unida SA, (Husa) i Banquets Reunits SL a la societat Barcelona Project 's SA, emprant per a això un acord de resolució de contracte on es fixava un preu que de cap manera hauria estat el mateix de no haver existit l'engany omissiu".





Asseguren que els querellats "van ocultar fraudulentament" els deutes contrets amb la Seguretat Social per a, amb evident ànim de lucrar-se, pactar un preu favorable en l'acord contret.

Considera que Husa i els Gaspart "van malgastar completament el Complex buscant el seu propi benefici (arribant-se a apropiar importants sumes de diners); incomplir totes les seves obligacions i les que existien davant de tercers; portar al Complex a punt de fer fallida total".





Per aquest motiu, Barcelona Project 's SA es troba immersa en un procediment de Derivació de Responsabilitat, en què la Seguretat Social exigeix el pagament d'aquest deute a la querellant.





Com a mesura cautelar per assegurar les responsabilitats civils, els querellants demanen una fiança de 16.637.512,30 euros o, si no, l'embargament preventiu de béns suficients en la mateixa quantia, segons informa el representant legal de Barcelona Project's Javier Yagüe, del despatx d'advocats Amparo Legal.