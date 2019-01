El ritme de creixement de l'economia espanyola s'està debilitant, segons ha advertit l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), en línia amb les perspectives de desacceleració detectades per la resta de les principals economies de la zona euro, així com per al conjunt de països de l' 'Club de països desenvolupats'.





La lectura de novembre de l'índex compost d'indicadors líders (CLI) per a Espanya torna a apuntar a una moderació de l'impuls de creixement, després de baixar a 98,94 punts des dels 99,13 del mes anterior.





"Podem confirmar que l'índex compost d'indicadors líders per a Espanya segueix apuntant a un pèrdua d'impuls de creixement", han indicat des de l'OCDE.





D'aquesta manera, aquest indicador dissenyat per anticipar els punts d'inflexió de la tendència de l'activitat econòmica en una període de sis a nou mesos acumula onze caigudes mensuals consecutives en el cas d'Espanya, situant-se en el seu nivell més baix des d'agost de 2013.





Respecte al mes anterior, la dada va registrar una caiguda de 0,19 punts, mentre en termes interanuals el descens va ser de 1,45, per sobre del retrocés mitjà de l'OCDE del 0,12 mensual i del 1,13 interanual.





En línia amb els símptomes de debilitament del creixement d'Espanya, la dada corresponent al conjunt de l'eurozona, que es va deteriorar a 99,4 punts des dels 99,5 del mes anterior, anticipa la desacceleració del creixement econòmic de la regió, mentre que a l'OCDE va baixar a 99,3 punts des dels 99,4 d'octubre, el que suggereix una pèrdua d'impuls econòmic i suposa el seu pitjor lectura des d'octubre de 2012.





En el cas d'Alemanya, l'indicador avançat empitjorar a 99,8 des dels 99,9 punts del mes anterior, oferint "signes de debilitament de l'impuls de creixement", mentre fora d'Europa, l'economia nord-americana va passar de mostrar signes temptatius de debilitament a l'octubre a confirmar la pèrdua d'impuls a la lectura de novembre, quan el seu indicador va baixar a 99,6 punts des dels 99,8 del mes anterior.





De fet, en el cas dels EUA es tracta de la prmera vegada des de maig de 2016 que l'índex compost d'indicadors líders ofereix símptomes de "pèrdua de l'impuls de creixement", segons va explicar la institució.





Així, entre les principals economies de l'OCDE únicament Japó mostrava un "impuls estable de creixement", mantenint l'indicador en 99,7 punts per quart mes consecutiu.