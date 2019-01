El DNI de Puigdemont li juga una mala passada a l'expresident

A Carles Puigdemont se li presenta un núvol a l'horitzó. El proper 3 de febrer de 2020, el DNI de l'expresident català caduca i el líder independentista ha de prendre una decisió: o arriscar-se a que ho arrestin si renova el document d'identitat en qualsevol ambaixada espanyola o mantenir el seu DNI sense vigor.





El document nacional d'identitat només pot ser renovat de forma absolutament personal. Atès que per renovar-se requereix prendre les empremtes dactilars del ciutadà, així com registrar la seva signatura i validar una foto personal, en cap cas es permet que una persona interposada renovi el DNI un cop hagi expirat la seva data de caducitat.





Per tant, hauria de ser el 'molt honorable' qui acudís en persona a una comissaria a sòl espanyol --impossible ja que seria detingut de forma immediata-- o bé a una ambaixada o consolat estranger, en el cas s'arriscaria a què es emetés una euroordre per aturar per la causa pendent de l'1-O.





PASSAPORT EN VIGOR PER SEGUIR VIATJAN





No obstant això, l'expresident de la Generalitat compta encara amb un passaport efectiu ja que el jutge Llarena va denegar en el seu moment la petició de la Fiscalia per a la retirada del mateix, argumentant que no se li podia retirar de forma material. Mitjançant el passaport, Puigdemont podria seguir movent-se per Europa sense problemes.





Aquest joc del gat i la rata també va afectar a les aspiracions polítiques de Puigdemont. Quan el líder independentista sospito presentar-se a les eleccions europees, va topar de cara contra un tràmit de manera que frustrava les seves expectatives: havia de recollir l'acta d'eurodiputat a l'ambaixada espanyola, per la qual cosa va renunciar a presentar-se als comicis.





Però més enllà de l'acta, un DNI caducat li presentaria dificultats a Puigdemont per a concórrer en qualsevol elecció. Encara que és un assumpte discutible, no és freqüent que un candidat electoral es presenti a uns comicis amb el seu document d'identitat caducat, pel que la seva candidatura podria ser impugnada per defectes de forma.