L'actual director artístic adjunt del Palau de la Música Catalana de Barcelona, Víctor García de Gomar, serà el futur director artístic del Gran Teatre del Liceu, segons ha anunciat el teatre líric.





El nou càrrec ha estat seleccionat d'entre les 16 candidatures presentades --tres dones i 13 homes-- al concurs de mèrits, per part d'una comissió de nou experts presidida per Salvador Alemany, president de la Fundació del teatre.





La plena incorporació del càrrec tindrà lloc al setembre, coincidint amb l'inici de la temporada 2019-2020, en substitució de l'actual directora, Christina Scheppelmann.





Hi han participat en la comissió de selecció el gerent de la Fundació Baluarte de Pamplona, Félix Palomero --com representant del Ministeri de Cultura i Esport--; el vicepresident d'Amics del Liceu, Jaume Graell --en representació de la Generalitat--; la directora de l'acadèmia del Teatro alla Scala de Milà, Luisa Vinci --Ajuntament de Barcelona--.





També l'assessora tècnica de la Diputació de Barcelona, Pia Bosch; el president de la Societat del Liceu, Javier Coll; i per part del teatre, el seu director general, Valentí Oviedo, i el seu director musical, Josep Pons.





Això també facilitarà la cobertura organitzativa al Palau de la Música, on Garcia de Gomar ostenta el càrrec de director artístic adjunt des de 2011.





EXPERIÈNCIA I TREBALL EN EQUIP





El jurat d'experts ha valorat de De Gomar seva experiència en equipaments musicals, especialment al Palau de la Música, que l'ha permès un coneixement i establiment d'una xarxa de relacions molt àmplia a nivell internacional en el sector musical i operístic.





També ha valorat molt positivament la seva vessant creativa i holística i la de gestor, fonamental per entendre i trobar l'equilibri pressupostari de la institució.





Han exalçat la seva capacitat de treball en equip, especialment rellevant en l'etapa en què es troba el Liceu, i del seu projecte, el jurat ha destacat el desenvolupament d'una mirada innovadora, internacional i contemporània sense perdre l'essència tradicional i originària de l'equipament .





NOUS PÚBLICS I DIÀLEG ARTÍSTIC





El jurat ha considerat també la seva constant referència als nous públics; una idea revisadora de les cases d'òpera, especialment la interrelació entre altres arts i l'òpera, i la idea d'incorporar al projecte diverses mirades artístiques.





Amb estudis de Dret i postgraduat en Direcció i Gestió d'Institucions, empreses i plataformes culturals per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), així com diversos programes de direcció en Iese i en la Kellogg School of Management de Chicago (Estats Units), De Gomar destaca per la seva formació superior en cant i piano al Conservatori del Liceu i la seva participació a l'Orfeó Català i en produccions semiprofessionals operístiques.





Víctor Garcia de Gomar complementa una candidatura que també destaca en el terreny de la divulgació, amb el llibre publicat 'Y tú, qué escuchas' (Huygens) i com copresentador a Catalunya Música d'un programa homònim.