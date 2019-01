El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha demanat aquest dijous un marc regulador "estable" perquè el sector financer pugui ajudar en la transició ecològica i saber "cap a on cal dirigir els recursos".





En la seva participació en la jornada 'Transició ecològica: El repte del finançament sostenible' organitzada per la Fundació Cotec, Gual va assenyalar que el repte ecològic suposa "dedicar molts recursos" a reduir les emissions que es deixen de "dedicar a altres objectius socials" , pel que ha considerat que serà important un disseny "eficient" de les polítiques, "fer servir els diners de manera correcta i compensar els sectors econòmics i socials que patiran per això".





El president de CaixaBank ha destacat que el sector financer pot actuar en la transició ecològica des de "el seu propi impacte ambiental directe", tot i no ser un sector contaminant, però principalment des dels seus activitats d'ajuda a la inversió i d'assessor en la inversió en actius financers.





En aquest cas, ha apuntat que seria "molt interessant" comptar amb "una taxonomia clara" de quines activitats són ecològiques o no i "quant ecològiques són", així com unes "pautes clares" per incorporar el risc climàtic a les activitats que es financen.





Alhora, ha subratllat que és "fonamental" la transparència en la informació que es dóna al mercat, tant a l'hora de parlar de la pròpia petjada de carboni de les entitats com de què estem s'està distribuint i finançant. "El sector financer ha de jugar un paper important en la transició ecològica, i ho va a jugar", va dir.