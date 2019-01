Nova demanda contra l'adjudicació del casino d'Andorra

La societat andorrana Lleure 3D, que es va presentar al costat del grup francès Barrière al concurs internacional per gestionar el futur casino d'Andorra, ha presentat una demanda judicial contra el resultat del concurs.





En un comunicat de premsa, els dos socis han informat dels motius que els han portat a presentar una demanda a la justícia contra el resultat del concurs, i en la qual sol·liciten la "suspensió urgent" de l'adjudicació de la llicència a Jocs.





Tots dos socis asseguren que el projecte guanyador de l'empresa andorrana Jocs inclou aspectes "il·legals" i ha titllat d'irreal la seva proposta d'edifici.





Aquesta demanda se suma a les presentades pels altres aspirants, casinos de Àustria, Cirsa, Genting i Partouche, en què també demanen la suspensió de la llicència. Aquest divendres 18 acaba el termini perquè el Govern d'Andorra envieu si concedeix o no la llicència a la proposta guanyadora.





Lleure 3D i Barrière alerten del perjudici "exorbitant" que suposaria per a Jocs si se li concedeix la llicència i construeix el casino, en el cas que la justícia dictaminés el caràcter il·legal de l'adjudicació.





AL·LEGACIONS





Lleure 3D i Barrière afirmen que Jocs no pot garantir l'arrendament del terreny on construirà el casino i recorden que la proposta d'un altre dels aspirants, Genting, va ser descartada per una situació similar.





Així mateix, denuncien que el projecte arquitectònic planteja un edifici "irrealitzable" perquè dibuixa una coberta a la seva zona superior que no existeix i perquè planteja un enllaç amb l'avinguda Meritxell per un carrer privada, els propietaris de la qual no han concedit l'autorització.





Lleure 3D i Barrière també qüestionen la capacitat de gestió del casino de Jocs ja que no pot acreditar l'experiència dels altres aspirants.





Exposen que l'acord que la guanyadora ha tancat amb Novomatic és només tecnològic i es limita a la gestió de les màquines del joc, pel que queden exclosos aspectes essencials com la formació dels treballadors o la prevenció de l'addicció al joc dels clients .