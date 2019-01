La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) ha admès la querella presentada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra el líder de Cs a Andalusia, Juan Marín, per injúries i calúmnies.





La querella es va interposar després de les declaracions de Marín en un debat electoral el passat 19 de desembre, en què atribuïa a Torra expressions de menyspreu cap als andalusos. Posteriorment, a través d'un tuit, el líder andalús de Cs va cridar a Torra "racista, colpista i covard".





En un acte amb data de 10 de gener, la Sala Civil i Penal, presidida pel president del TSJA, Lorenzo del Riu, disposa la inadmissió a tràmit de la querella i l'arxiu de la present causa especial, tal com va sol·licitar el fiscal, per no ser constitutius de delicte els fets objecte de la mateixa, en considerar que la llibertat d'expressió ha de prevaler sobre el dret a l'honor.





En aquest sentit, la interlocutòria indica que "si en general la llibertat d'expressió ha de prevaler sobre el dret a l'honor, havent d'interpretar de manera restrictiva els tipus penals que limitin la manera d'expressar idees, sentiment o opinions, més encara ha de prevaler en un moment polític especialment protegit, com és la campanya electoral".





A més, assenyala que "qualsevol restricció penal dels mitjans, les maneres i les formes de presentar-se davant el 'públic electoral' és una interferència en un espai el control està atribuït de manera singular a l'electorat".





Així, no es tracta només que en l'àmbit del debat polític, en general, "s'atenuïn les limitacions de la llibertat d'expressió, sinó que una campanya electoral és el moment privilegiat per excel·lència per a la més àmplia llibertat d'expressió, donada la seva finalitat".





Reconeix així mateix que no n'hi ha prou incoar la llibertat d'expressió per excloure absolutament i en tot cas la possible existència d'un delicte d'injúries, ni tan sols en campanya electoral. Però aquest mínim reducte, segons assenyala la Sala, el constitueix "la 'ofensa personal' directa i gratuïta sense lligam amb la finalitat política o argumentativa del discurs, però no la manera ofensiu d'expressar-se el discurs mateix".





En conclusió, la Sala entén que s'ha de descartar de pla "la tipificació dels mateixos dins dels delictes d'injúries i de calúmnies per no excedir dels necessàriament generosos límits de la llibertat d'expressió, particularment en el context electoral en què es van produir" .