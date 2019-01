Metges de Catalunya (MC) convocarà els metges de la sanitat concertada catalana a una nova vaga per reclamar millores assistencials i laborals després que no aconseguissin negociar-les en l'anterior vaga al novembre, quan sí hi va haver millores per als metges de l'atenció primària pública .





En un comunicat aquest dimarts, MC ha informat que ampliarà els detalls d'aquesta mobilització aquest dimecres en una roda de premsa, que arriba després que ni les patronals sanitàries ni el Servei Català de la Salut (CatSalut) "s'hagin dignat a seure a negociar les reivindicacions "de la vaga de la concertada, que suposa el 80% dels llits hospitalaris i el 20% dels ambulatoris catalans.





Estaran cridats a la mobilització més de 10.000 facultatius dels 53 hospitals d'aguts, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental gestionats per les patronals Unió Catalana d'Hospitals (La Unió), Associació Catalana d'Entitats de Salut (Aces) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), i que presten servei al CatSalut.