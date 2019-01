Un sol home li va parar els peus a Torra als EUA. El cònsol espanyol a San Francisco, Diego Muñiz, va rebatre al president de la Generalitat, Quim Torra, en la conferència que va donar aquest dilluns a la Universitat de Stanford, a Califòrnia (EUA): "La Constitució espanyola no accepta la possibilitat que una comunitat autònoma convoqui un referèndum", ha dit, segons es pot veure en un vídeo de l'acte.





Mentre Torra apel·lava a una mediació internacional per aconseguir el dret d'autodeterminació a Catalunya i argumentava que Espanya no ha completat la seva transició democràtica des del franquisme, el cònsol va afirmar que la Carta Magna espanyola, "que tothom està d'acord que és democràtica", no permet a les comunitats autònomes organitzar referèndums. Sí que té, va recordar, un sistema estricte per organitzar referèndums en el conjunt d'Espanya.





Muñiz va afirmar a més que, des del passat mes de juny, a Espanya hi ha un nou president del Govern, amb el qual Torra s'ha reunit diverses vegades, que vol tenir amb el Govern català un diàleg "obert i franc", però en el marc constitucional.





BORRELL ELOGIA MUÑIZ





El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, ha expressat aquest dimarts el seu suport al cònsol general d'Espanya a San Francisco (Estats Units) pel que ha qualificat de "contundent rèplica" al president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva conferència a la Universitat de Stanford.





"Exemple de com respon, i seguirà responent, el cos diplomàtic espanyol a les falsedats que difon pel món el senyor Torra", ha escrit Borrell en el seu compte de Twitter, difonent una crònica del debat.